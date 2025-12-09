Dávid Hancko is zijn tijd bij Feyenoord nog absoluut niet vergeten, zo blijkt uit beelden van Ziggo Sport uit de kleedkamer van Atlético Madrid voor het duel met PSV. De Slowaak heeft namelijk het shirt en het logo van de Rotterdammers nog altijd op zijn scheenbeschermers staan.
Hancko maakte afgelopen zomer na drie jaar in De Kuip zijn toptransfer, toen Atlético Madrid hem naar LaLiga haalde. De verdediger leek hard op weg naar het Saudische Al-Nassr, maar die deal klapte op het laatste moment. Atlético schakelde vervolgens snel, waarna zijn overstap enkele dagen later een feit was.
Dinsdag is de verdediger voor even terug in Nederland, als zijn ploeg het opneemt tegen PSV in de competitiefase van de Champions League. Nadat Hancko onlangs al uitsprak dat hij Feyenoord nog altijd in zijn hart heeft zitten, wordt dit ook duidelijk uit de beelden van Ziggo Sport uit de kleedkamer van de Spanjaarden. Op deze beelden zijn naast foto’s van Hancko’s familie ook het logo van Feyenoord en een foto van hemzelf in het Feyenoord-shirt te zien.
“De club zit echt nog in zijn hart”, begeleidt Wytse van der Goot de beelden. “De scheenbeschermers hebben allemaal foto’s en dingetjes, maar kijk eens… Het Feyenoord-shirt en Feyenoord-logo prijken ook als speler van Atlético nog op de scheenbeschermers van Hancko. Dat is toch mooi?” Boudewijn Zenden denkt dat het misschien wel bijgeloof is van de verdediger. “Als die dingen lekker werken en je hebt er net alles mee gewonnen, zou ik ze niet weggooien totdat het tegenvalt.”
Bijgeloof of niet, dit is gewoon leuk. Hij heeft nooit rare dingen of negatief gedaan/tegengewerkt, en is zonder tegenwerking vanuit de club of afgunst van de supporters weggegaan. Hij is HET voorbeeld dat je niet altijd meteen naar de volgende club moet willen en gewoon je volledig moet blijven inzetten voor club en fans. Dan komt de beloning vanzelf. Wordt zeker gemist, maar niemand die het hem niet zal gunnen
