Hedwiges Maduro verwacht dat na dit seizoen geen speler van FC Groningen meer is. De aanvoerder van de huidige nummer zes van de Eredivisie wordt onder meer begeerd door Ajax, maar er zijn waarschijnlijk meer clubs waar de controleur opduikt op een lijstje. De goede prestaties van ex-ploeggenoot bij Feyenoord kunnen in het voordeel van Resink werken.

Groningen versterkte zich in de zomer van 2024 met Resink, die werd overgenomen van Almere City. Sinds dit seizoen draagt de geboren Amsterdammer de aanvoerdersband, maar niet alleen om die reden valt de 22-jarige middenvelder op.

Informatie is juist: ‘Ajax kijkt naar Resink’

Resink kent een uitstekende eerste seizoenshelft een speelde zich al in de kijker bij Ajax. “Informatie die juist is: Resink is inderdaad een speler die besproken wordt bij Ajax voor de vacante nummer 6-positie. Zo zijn er echter nog wel meer kandidaten. Concreet is de interesse van Ajax in Resink op dit moment in ieder geval (nog?) niet”, zo schrijft Voetbal International in een achtergrondartikel over de smaakmaker van FC Groningen.

De middenvelder lijkt zich na dit seizoen te kunnen verheugen op een vervolgstap. Oud-trainer Maduro denkt dat Valente hier een cruciale rol in speelt. “Wat nog een extra voordeel is, is dat Luciano Valente het nu zo goed doet bij Feyenoord. Dat zie je altijd in de voetbalwereld: dan gaan mensen opeens ook meer op andere voetballers van FC Groningen letten”, begint Maduro.

“Want Valente is wel het bewijs dat een speler van FC Groningen het direct op kan pakken en een half jaar later zelfs international kan worden. Ik denk zeker dat clubs daardoor eerder een kans zullen wagen. Luciano heeft zo bezien een deurtje geopend voor Stije, daar geloof ik absoluut in”, vervolgt de voormalig trainer van Almere City.