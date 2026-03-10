Kyle Walker zal in de toekomst niet meer uitkomen voor de Engelse nationale ploeg, zo laat hij weten via Instagram. De 35-jarige verdediger zal dus niet meer op jacht gaan naar zijn honderdste interland: de teller blijft staan op 96 duels.
“Na meer dan een decennium voor mijn land te hebben gespeeld, heb ik besloten te stoppen met internationaal voetbal”, laat de rechtsback weten in een statement. “Voor Engeland spelen was altijd de grootste eer in mijn loopbaan en iets waar ik altijd trots op zal zijn.”
Walker besluit dan om zich tot verschillende mensen te richten. “Bedankt aan iedere teamgenoot, coach, manager, de twaalfde man en iedereen achter de schermen die onderdeel is geweest van mijn reis”, laat hij weten. “Iedere schreeuw van de fans stuwde het team naar voren en ik kijk ernaar uit om me daarbij aan te sluiten en de jongens te supporten tijdens het WK.”
“De herinneringen gemaakt in het shirt van Engeland zullen altijd bij me blijven”, aldus Walker, die vervolgens ook zijn familie bedankt voor hun steun. De vleugelverdediger, die momenteel uitkomt voor Burnley, debuteerde in november 2011 voor de Engelse nationale ploeg en kwam op twee WK’s en drie EK’s in actie. De laatste interland van Walker dateert van juni 2025, toen hij negentig minuten speelde in een oefenduel met Senegal (1-3 nederlaag).
