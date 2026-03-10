Live voetbal 1

Itakura terug op trainingsveld bij Ajax

Ko Itakura van Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 maart 2026, 17:36

Goed nieuws voor Óscar García bij Ajax. Ko Itakura keerde dinsdag namelijk terug op het trainingsveld, zo blijkt uit foto’s die de Amsterdammers delen op Instagram. De verdediger kwam sinds eind januari niet meer in actie door rugklachten.

Itakura liep eind januari een rugblessure op, die hem sindsdien aan de kant hield. De Japanner, die afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach, zat begin februari in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) nog wel bij de wedstrijdselectie, maar kwam niet in actie.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is de verdediger hard op de weg terug, zo blijkt uit foto’s van de training die Ajax dinsdag deelde via Instagram. Het heeft er nog wel alle schijn van dat Itakura momenteel slechts aan looptrainingen doet, aangezien hij nog niet te zien is op de beelden met de spelersgroep.

Dinsdag stond niet alleen de nieuwe interim-trainer García langs de lijn bij de training van Ajax, ook Jordi Cruijff meldde zich aan de rand van het veld. De technisch directeur, die maandag statutair werd benoemd, greep zondag keihard in door Fred Grim aan de kant te zetten en García door te schuiven van Jong Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 18
Oscar Garcia bij Jong Ajax

‘Cruijff begaat grote fout met aanstelling García’

  • Gisteren, 09:13
  • Gisteren, 09:13
  • 11
Jordi Cruijff Ajax

Cruijff ontketent ‘Kleine Revolutie’: ‘Klaassen, Berghuis en Weghorst maken zich zorgen’

  • Gisteren, 08:06
  • Gisteren, 08:06
  • 10
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws