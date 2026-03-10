Goed nieuws voor Óscar García bij Ajax. keerde dinsdag namelijk terug op het trainingsveld, zo blijkt uit foto’s die de Amsterdammers delen op Instagram. De verdediger kwam sinds eind januari niet meer in actie door rugklachten.

Itakura liep eind januari een rugblessure op, die hem sindsdien aan de kant hield. De Japanner, die afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach, zat begin februari in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) nog wel bij de wedstrijdselectie, maar kwam niet in actie.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is de verdediger hard op de weg terug, zo blijkt uit foto’s van de training die Ajax dinsdag deelde via Instagram. Het heeft er nog wel alle schijn van dat Itakura momenteel slechts aan looptrainingen doet, aangezien hij nog niet te zien is op de beelden met de spelersgroep.

Dinsdag stond niet alleen de nieuwe interim-trainer García langs de lijn bij de training van Ajax, ook Jordi Cruijff meldde zich aan de rand van het veld. De technisch directeur, die maandag statutair werd benoemd, greep zondag keihard in door Fred Grim aan de kant te zetten en García door te schuiven van Jong Ajax.