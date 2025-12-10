Feyenoord is Ajax 'op veel fronten voorbijgestreefd', zo stelt (43), oud-speler van de Rotterdammers, in een interview met De Telegraaf. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal zag recent weer bewijs voor die stelling toen zijn zoon Jerayno (16) met Feyenoord Onder-17 in Amsterdam een klinkende overwinning uit het vuur sleepte.

Schaken stond tussen 2010 en 2015 onder contract bij Feyenoord en kwam in die periode tot 136 officiële duels namens de Rotterdammers, waarin hij goed was voor achttien goals en 26 assists. Het leidde in oktober 2012 zelfs tot zijn debuut in Oranje. Onder bondscoach Louis van Gaal stond hij in de basis in een WK-kwalificatieduel met Andorra. Schaken luisterde zijn debuut bovendien op met een treffer, door vlak na rust de eindstand op 3-0 te bepalen.

'Dit verhaal kennen maar weinig mensen: het geschil tussen Koeman en Van Gaal is die avond bijgelegd'

Dertien jaar na dato onthult Schaken dat toenmalig Feyenoord-trainer Ronald Koeman een cruciale rol speelde bij zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal: "Dit verhaal kennen maar weinig mensen. Maar hij zorgde ervoor dat ik in Oranje kon debuteren. Ik had gescoord tegen PSV en goed gespeeld. Louis van Gaal was de bondscoach. Hij had een geschil met Koeman. Dat is die avond bijgelegd. Koeman zei dat Van Gaal mij moest selecteren omdat ik in bloedvorm was. Dat deed hij", aldus Schaken.

Inmiddels runt Schaken een eigen voetbalschool en is hij druk met zijn voetballende zoons Jerayno (die afgelopen zomer van de jeugd van sc Heerenveen overstapte naar Feyenoord), Kirayno (die recent bij PEC Zwolle - sc Heerenveen voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Friezen zat) én de zevenjarige Devayo (die speelt voor Waterwijk maar stage loopt bij Ajax én FC Utrecht). "Mijn vrouw en ik leven voor de kinderen", vat hij het bondig samen.

'Bij Ajax plagen ze me weleens met kakkerlak'

Hoewel Schaken geboren is in Amsterdam en hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde, zit Feyenoord toch echt het meest in zijn hart, vertelt hij. "Feyenoord is mijn club. In de vijf jaar dat ik er speelde, proefde ik de liefde van binnenuit. Die liefde spreek ik ook uit bij Ajax. Daar plagen ze me weleens met kakkerlak." De oud-prof ziet hoe de Rotterdammers steeds meer terrein winnen op de aartsrivaal uit Amsterdam: "Mijn zoon won laatst met Feyenoord met 1-6 op de Toekomst. Het is mooi om daar schouderklopjes te krijgen. Het onderstreept dat Feyenoord Ajax op veel fronten voorbij is gestreefd", aldus Schaken.