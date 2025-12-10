Feyenoord is Ajax 'op veel fronten voorbijgestreefd', zo stelt Ruben Schaken (43), oud-speler van de Rotterdammers, in een interview met De Telegraaf. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal zag recent weer bewijs voor die stelling toen zijn zoon Jerayno (16) met Feyenoord Onder-17 in Amsterdam een klinkende overwinning uit het vuur sleepte.
Schaken stond tussen 2010 en 2015 onder contract bij Feyenoord en kwam in die periode tot 136 officiële duels namens de Rotterdammers, waarin hij goed was voor achttien goals en 26 assists. Het leidde in oktober 2012 zelfs tot zijn debuut in Oranje. Onder bondscoach Louis van Gaal stond hij in de basis in een WK-kwalificatieduel met Andorra. Schaken luisterde zijn debuut bovendien op met een treffer, door vlak na rust de eindstand op 3-0 te bepalen.
Dertien jaar na dato onthult Schaken dat toenmalig Feyenoord-trainer Ronald Koeman een cruciale rol speelde bij zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal: "Dit verhaal kennen maar weinig mensen. Maar hij zorgde ervoor dat ik in Oranje kon debuteren. Ik had gescoord tegen PSV en goed gespeeld. Louis van Gaal was de bondscoach. Hij had een geschil met Koeman. Dat is die avond bijgelegd. Koeman zei dat Van Gaal mij moest selecteren omdat ik in bloedvorm was. Dat deed hij", aldus Schaken.
Inmiddels runt Schaken een eigen voetbalschool en is hij druk met zijn voetballende zoons Jerayno (die afgelopen zomer van de jeugd van sc Heerenveen overstapte naar Feyenoord), Kirayno (die recent bij PEC Zwolle - sc Heerenveen voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Friezen zat) én de zevenjarige Devayo (die speelt voor Waterwijk maar stage loopt bij Ajax én FC Utrecht). "Mijn vrouw en ik leven voor de kinderen", vat hij het bondig samen.
Hoewel Schaken geboren is in Amsterdam en hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde, zit Feyenoord toch echt het meest in zijn hart, vertelt hij. "Feyenoord is mijn club. In de vijf jaar dat ik er speelde, proefde ik de liefde van binnenuit. Die liefde spreek ik ook uit bij Ajax. Daar plagen ze me weleens met kakkerlak." De oud-prof ziet hoe de Rotterdammers steeds meer terrein winnen op de aartsrivaal uit Amsterdam: "Mijn zoon won laatst met Feyenoord met 1-6 op de Toekomst. Het is mooi om daar schouderklopjes te krijgen. Het onderstreept dat Feyenoord Ajax op veel fronten voorbij is gestreefd", aldus Schaken.
Met name sportief ligt feijenoord iets voor. Op veel andere vlakken is Ajax nog steeds dominant. Qua stadion, qua sponsorinkomsten, professionaliteit van de club, meeste titels, CL winsten grootste transfersommen en veruit de meeste supporters van NL. Dus feijenoord moet nog even doortrekken als ze PSV willen inhalen en ajax gaan naderen. Ik zie dat niet gebeuren.
@FrankdeG je verward supporters met toeschouwers. Niet dat we iets anders van je verwachten, maar toch. Professioneel is ook 'goed' te zien. Hoevaak zijn spelers daar met ruzie vertrokken omdat het zo professioneel is? En hoe snel is de allang aan zien komende trainer en bestuurscrisis opgelost? Niet echt professioneel te noemen als je het mij vraagt. Niet dat je dat doet omdat je weet dat ik gelijk heb, en omdat je mijn naam nog niet eens kan schrijven, maar je KAN het proberen.
@FrankdeG sorry, tegen wie heb je het? Ik zie niemand met die naam.
