Ruben Schaken: 'Feyenoord is Ajax op veel fronten voorbijgestreefd'

Ruben Schaken
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
10 december 2025, 12:48   Bijgewerkt: 12:54

Feyenoord is Ajax 'op veel fronten voorbijgestreefd', zo stelt Ruben Schaken (43), oud-speler van de Rotterdammers, in een interview met De Telegraaf. De zevenvoudig international van het Nederlands elftal zag recent weer bewijs voor die stelling toen zijn zoon Jerayno (16) met Feyenoord Onder-17 in Amsterdam een klinkende overwinning uit het vuur sleepte.

Schaken stond tussen 2010 en 2015 onder contract bij Feyenoord en kwam in die periode tot 136 officiële duels namens de Rotterdammers, waarin hij goed was voor achttien goals en 26 assists. Het leidde in oktober 2012 zelfs tot zijn debuut in Oranje. Onder bondscoach Louis van Gaal stond hij in de basis in een WK-kwalificatieduel met Andorra. Schaken luisterde zijn debuut bovendien op met een treffer, door vlak na rust de eindstand op 3-0 te bepalen.

'Dit verhaal kennen maar weinig mensen: het geschil tussen Koeman en Van Gaal is die avond bijgelegd'

Dertien jaar na dato onthult Schaken dat toenmalig Feyenoord-trainer Ronald Koeman een cruciale rol speelde bij zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal: "Dit verhaal kennen maar weinig mensen. Maar hij zorgde ervoor dat ik in Oranje kon debuteren. Ik had gescoord tegen PSV en goed gespeeld. Louis van Gaal was de bondscoach. Hij had een geschil met Koeman. Dat is die avond bijgelegd. Koeman zei dat Van Gaal mij moest selecteren omdat ik in bloedvorm was. Dat deed hij", aldus Schaken.

Inmiddels runt Schaken een eigen voetbalschool en is hij druk met zijn voetballende zoons Jerayno (die afgelopen zomer van de jeugd van sc Heerenveen overstapte naar Feyenoord), Kirayno (die recent bij PEC Zwolle - sc Heerenveen voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Friezen zat) én de zevenjarige Devayo (die speelt voor Waterwijk maar stage loopt bij Ajax én FC Utrecht). "Mijn vrouw en ik leven voor de kinderen", vat hij het bondig samen.

'Bij Ajax plagen ze me weleens met kakkerlak'

Hoewel Schaken geboren is in Amsterdam en hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde, zit Feyenoord toch echt het meest in zijn hart, vertelt hij. "Feyenoord is mijn club. In de vijf jaar dat ik er speelde, proefde ik de liefde van binnenuit. Die liefde spreek ik ook uit bij Ajax. Daar plagen ze me weleens met kakkerlak." De oud-prof ziet hoe de Rotterdammers steeds meer terrein winnen op de aartsrivaal uit Amsterdam: "Mijn zoon won laatst met Feyenoord met 1-6 op de Toekomst. Het is mooi om daar schouderklopjes te krijgen. Het onderstreept dat Feyenoord Ajax op veel fronten voorbij is gestreefd", aldus Schaken.

Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: 'Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Scheenbeschermers met Feyenoord-logo van Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko draagt iedere wedstrijd stukje Feyenoord met zich mee

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
Gaston Ávila in actie voor Fortaleza

Verhuurde Ávila keert door degradatie met Forteleza mogelijk terug bij Ajax

  • Gisteren, 18:59
  • Gisteren, 18:59
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
238 Reacties
23 Dagen lid
577 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met name sportief ligt feijenoord iets voor. Op veel andere vlakken is Ajax nog steeds dominant. Qua stadion, qua sponsorinkomsten, professionaliteit van de club, meeste titels, CL winsten grootste transfersommen en veruit de meeste supporters van NL. Dus feijenoord moet nog even doortrekken als ze PSV willen inhalen en ajax gaan naderen. Ik zie dat niet gebeuren.

FrankdeG
238 Reacties
23 Dagen lid
577 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@paitar, weer een provocerende opmerking van je want ik heb het uiteraard over supporters. Ik kan zo een lijst spelers van feijenoord opnoemen die met ruzie vertrekken of zijn vertrokken, dus een beetje een rare opmerking.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.170 Dagen lid
4.565 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG je verward supporters met toeschouwers. Niet dat we iets anders van je verwachten, maar toch. Professioneel is ook 'goed' te zien. Hoevaak zijn spelers daar met ruzie vertrokken omdat het zo professioneel is? En hoe snel is de allang aan zien komende trainer en bestuurscrisis opgelost? Niet echt professioneel te noemen als je het mij vraagt. Niet dat je dat doet omdat je weet dat ik gelijk heb, en omdat je mijn naam nog niet eens kan schrijven, maar je KAN het proberen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.170 Dagen lid
4.565 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG sorry, tegen wie heb je het? Ik zie niemand met die naam.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
238 Reacties
23 Dagen lid
577 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met name sportief ligt feijenoord iets voor. Op veel andere vlakken is Ajax nog steeds dominant. Qua stadion, qua sponsorinkomsten, professionaliteit van de club, meeste titels, CL winsten grootste transfersommen en veruit de meeste supporters van NL. Dus feijenoord moet nog even doortrekken als ze PSV willen inhalen en ajax gaan naderen. Ik zie dat niet gebeuren.

FrankdeG
238 Reacties
23 Dagen lid
577 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@paitar, weer een provocerende opmerking van je want ik heb het uiteraard over supporters. Ik kan zo een lijst spelers van feijenoord opnoemen die met ruzie vertrekken of zijn vertrokken, dus een beetje een rare opmerking.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.170 Dagen lid
4.565 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG je verward supporters met toeschouwers. Niet dat we iets anders van je verwachten, maar toch. Professioneel is ook 'goed' te zien. Hoevaak zijn spelers daar met ruzie vertrokken omdat het zo professioneel is? En hoe snel is de allang aan zien komende trainer en bestuurscrisis opgelost? Niet echt professioneel te noemen als je het mij vraagt. Niet dat je dat doet omdat je weet dat ik gelijk heb, en omdat je mijn naam nog niet eens kan schrijven, maar je KAN het proberen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.170 Dagen lid
4.565 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG sorry, tegen wie heb je het? Ik zie niemand met die naam.

Ruben Schaken

Ruben Schaken
Leeftijd: 43 jaar (3 apr. 1982)
Carrière
Wed.
Dlp.
2016/2017
ADO
25
1
2015/2016
ADO
29
2
2014/2015
Şamaxı
4
0
2014/2015
Feyenoord
7
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

