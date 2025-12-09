Live voetbal 1

Verhuurde Ávila keert door degradatie met Forteleza mogelijk terug bij Ajax

Gaston Ávila in actie voor Fortaleza
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
9 december 2025, 18:59

Het lijkt erop dat Ajax serieus rekening moet houden met een terugkeer van Gaston Ávila. De Argentijnse centrumverdediger degradeerde met zijn club Fortaleza, waardoor de koopoptie hoogstwaarschijnlijk niet gelicht zal worden door de Brazilianen. Ávila zelf heeft ondertussen al afscheid genomen van de fans van Fortaleza.

Ávila (23) was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De Amsterdammers telden maar liefst 12,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. Een succes zou Ávila in Amsterdam echter niet worden. Begin dit kalenderjaar werd Ávila tot het einde van 2025 verhuurd aan de Braziliaanse club Fortaleza, dat een optie tot koop bedong.

Door de degradatie van Forteleza lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de club deze optie tot koop zal gaan lichten. Dat zou inhouden dat de 24-jarige Argentijn in de winterstop weer terugkeert bij Ajax. Via Instagram nam de verdediger al afscheid. "'Het is heel moeilijk om te verwoorden wat ik voel', aldus Ávila op zijn Instagram-pagina. 'Het is een zware tijd voor ons allemaal, maar ik koester de mooie momenten die we hebben beleefd."

"Aan alle mensen: bedankt voor alle liefde en steun. Ik wil dat jullie weten dat een stukje van mijn hart altijd bij de club zal blijven", vervolgt hij zijn bericht op het sociale mediakanaal. "Waar ik ook ben, ik zal altijd blijven duimen voor Fortaleza. Bedankt dat jullie mij een kans hebben gegeven toen veel anderen de deur voor me sloten."

