is tot dusver niet ingegaan op de pogingen van Ajax om zijn contract te verlengen, zo meldt ESPN. De middenvelder aast al lange tijd op een transfer en lijkt deze winter eindelijk zijn zin te gaan krijgen.

Taylor beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027. Dit zorgt er normaal gesproken voor dat zijn transferwaarde alleen maar omlaag gaat. De Amsterdammers zouden de tweede aanvoerder graag een nieuwe verbintenis laten tekenen, maar tot dusver weigert Taylor hier op in te gaan. Daardoor is de kans volgens ESPN groot dat hij komende transferperiode mag vertrekken.

De middenvelder mikt al langer op een vertrek bij Ajax. Afgelopen zomer klopte het FC Porto van Francesco Farioli nog aan in de Johan Cruijff ArenA, maar die transfer kwam er tot teleurstelling van Taylor niet van. Het aflopende contract van de reserve-aanvoerder helpt niet met zijn transferwaarde, terwijl ook zijn wisselvallige vorm hier afbreuk aan doet. “Januari lijkt dus voor beide partijen een uitgelezen moment om uit elkaar te gaan”, stelt ESPN.

Ook Fitz-Jim kan vertrekken

Naast Taylor lijkt ook Kian Fitz-Jim op weg naar de uitgang bij Ajax. De 22-jarige rechtspoot heeft al langer nauwelijks uitzicht op een basisplaats, waardoor hij openstaat voor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Met de verkoop van het tweetal ontstaat er ruimte op het middenveld van Ajax, waar talenten als Jorthy Mokio (17), Sean Steur (17) en Rayane Bounida (19) van kunnen profiteren.