Taylor goudeerlijk over zomerse teleurstelling bij Ajax: 'Was één dag moeilijk'

heeft het afgelopen zomer één dag moeilijk gehad met het afketsen van zijn transfer van Ajax naar FC Porto. Dat zegt de middenvelder in gesprek met ESPN. Taylor weet naar eigen zeggen nog niet of hij zijn contract in Amsterdam, dat nog doorloopt tot medio 2027, gaat verlengen.

De 23-jarige Taylor kende vorig seizoen onder Francesco Farioli zijn cijfermatig beste jaargang in Ajax 1. In 52 officiële wedstrijden was hij rechtstreeks betrokken bij 23 doelpunten van de Amsterdammers (vijftien goals, acht assists). Het leverde Taylor onder meer een terugkeer in de selectie van het Nederlands elftal op, plus belangstelling van onder meer FC Porto, de nieuwe club van Farioli.

ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vraagt Taylor op de man af of het niet zo is dat Ajax hem had beloofd afgelopen zomer mee te werken aan een vertrek. "Dat hebben ze ook gedaan", reageert de middenvelder met een brede lach. "We hebben goede afspraken gemaakt, die is Ajax nagekomen en ik ook." Kraay stelt vervolgens dat Porto 'een mooie club' is en stipt aan dat de Portugezen meer dan twintig miljoen euro voor Taylor wilden neerleggen. "Bij dit soort vragen moet je naar het kantoor van Alex (Kroes, red.), lacht de voetballer. "Nee, ik ben niet teleurgesteld. Natuurlijk had ik wel ambities. Maar Ajax speelt Champions League. En met de nieuwe speelstijl vind ik het geen straf om hier te zitten."

"Of ik totaal niet teleurgesteld ben? Nee, zeker niet. Ik had wel de ambities, het was één dagje moeilijk toen de window dicht was. Maar vanaf daar heb ik vrij snel de knop om kunnen zetten en dan moet je gewoon doorgaan met het voetballen en alles eromheen", aldus Taylor. Kraay vraagt vervolgens of Taylor zijn contract gaat verlengen, wat Ajax wel graag zou willen. "Dat weet ik nog niet. Ze hebben het wel aangegeven, maar we zijn er nog niet echt mee bezig", reageert Taylor.

