Taylor eerlijk over toekomst Heitinga bij Ajax: 'Daar stoor ik me aan'

Kenneth Taylor en Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Frank Hoekman
3 oktober 2025, 18:47

Kenneth Taylor gaat in gesprek met ESPN in op de positie van trainer John Heitinga bij Ajax. De oefenmeester ligt vanwege tegenvallende resultaten én het spel van zijn elftal gigantisch onder vuur, maar de selectie heeft nog altijd het volste vertrouwen in Heitinga, aldus Taylor.

In de Eredivisie is Ajax na zeven speelronden weliswaar nog ongeslagen, maar speelde het elftal van Heitinga al drie keer gelijk. De 2-1 thuiszege op NAC Breda van afgelopen weekend ging bovendien gepaard met abominabel voetbal. Daarnaast staat Ajax na twee speelronden in de Champions League nog met lege handen. Zowel Internazionale (0-2) als Olympique Marseille (4-0) toonde zich in het miljardenbal te sterk voor de Amsterdammers. Het leidt ertoe dat Heitinga zelfs al wordt betiteld als een 'dead man walking' wiens baan ernstig op de tocht staat.

Taylor zegt echter dat de selectie nog pal achter de geplaagde coach staat: "Wij als team hebben alle vertrouwen in de trainer en geloven erin", zegt de middenvelder. Verslaggever Hans Kraay junior vraagt Taylor vervolgens of hij zich stoort aan de massale kritiek op Heitina. "Ja, ik denk wel dat het misschien te veel op de man wordt gespeeld. Ik denk dat het veel groter is, dus het stoort me in die zin wel."

"Intern is het bij ons gewoon rustig en hebben we alle vertrouwen erin", vervolgt Taylor. "Het wordt van buitenaf allemaal heel groot gemaakt, denk ik. Wij krijgen niet alles mee. Natuurlijk krijg je wel wat dingen mee, maar bij ons intern is het vrij rustig."

Alex Kroes

Alex Kroes keihard aangepakt: 'Beleid gaat tegen alle Ajax-principes in'

Thomas Duivenvoorden met Ajax-logo

Ajax zorgt voor woede bij De Graafschap om 'streken' met Duivenvoorden

Ajax-trainer John Heitinga

Eindelijk goed nieuws voor John Heitinga

De invloed van figuren als Driessen, Verweij, Derksen en noem ze maar allemaal op, op het voetbal in algemene zin maar ook op de verhoudingen binnen clubs is gewoon veel te groot. De manier van kritiek geven op voetballers, clubs of trainers is bedoeld om ophef te veroorzaken, clicks voor websites te genereren of kijkcijfers van een programma zo hoog mogelijk te houden. Daarvoor worden tactieken gebruikt als overdrijven, grof taalgebruik, insinueren en speculeren. Het is eigenlijk schandalig. Het voetbal wordt overspoeld met een dagelijkse stroom aan bagger.

