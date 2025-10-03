Heitinga opnieuw 'dead man walking' genoemd: 'Wat hij ook doet, iedereen vindt het belachelijk'

Kenneth Perez zou het 'heel knap' vinden als John Heitinga zich uit de huidige situatie bij Ajax weet te redden. In navolging van Hugo Borst en Pierre van Hooijdonk noemt ook de ESPN-analist de trainer van de Amsterdammers een 'dead man walking'. Hij vreest dan ook het ergste voor Heitinga.

Ajax is is na zeven speelronden in de Eredivisie terug te vinden op een derde plaats met vijftien punten, vier minder dan koploper Feyenoord. Hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn in de Eredivisie (vier overwinningen, drie gelijke spelen), zwelt de kritiek op Heitinga aan. Het debacle op bezoek bij Olympique Marseille heeft ervoor gezorgd dat de druk alleen nog maar verder is toegenomen. Op de persconferentie na afloop van het Champions League-treffen met de Fransen kreeg de coach zelfs de vraag of het na deze wedstrijd klaar was voor hem. Heitinga zelf pareerde het door te stellen dat hij nog het vertrouwen voelt.

"Heitinga is gewoon echt een dead man walking: wat hij ook doet, iedereen vindt het belachelijk wat hij doet", aldus Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Dat is natuurlijk niet fijn als coach en als club, dat iedereen wat vindt van hoe hij praat en hoe hij dingen uitlegt. Als hij het ene had gedaan dan was dat belachelijk geweest, Ik moet zeggen: als hij dit overwint en eruit komt, dat zou ik wel heel knap vinden."

Waar Heitinga het verwijt kreeg om Marseille zonder plan te bestrijden, daar zag Perez 'in ieder geval wel een plan'. Misschien niet het allerbeste plan ter wereld, maar ze hadden wel een plan", vervolgt de analist, die constateerde dat Ajax op het hele veld één tegen één ging spelen. "Dat was niet het beste plan tegen dit elftal. Het werd Marseille te makkelijk gemaakt. Als je zo speelt, dan moet elk duel goed zijn en alles moet kloppen. Dan mag je niet het balverlies lijden wat ze deden. Eerst Davy Klaassen en daarna Steven Berghuis. Dan is het klaar, want Marseille heeft veel kwaliteit", besluit Perez.

