Driessen haalt uit naar Kroes en Beuker: 'Onbegrijpelijk dat ze daarvoor hun neus ophaalden'

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Marijn Beuker en Alex Kroes deze zomer niet in zee zijn gegaan met enkele voormalig Ajax-spelers. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat spelers als Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico en Daley Blind, die allen kenbaar maakten graag terug te willen naar Amsterdam, perfect als mentor had kunnen fungeren voor alle talenten.

Driessen ziet dat er binnen de A-selectie van Ajax en op De Toekomst genoeg talenten rondlopen die binnen één of twee jaar 'de romp van het nieuwe Ajax kunnen vormen. Als voorbeeld noemt de journalist onder meer Kenneth Taylor, Jorthy Mokio, Youri Baas, Aaron Bouwman, Rayane Bounide, Jan Faberski, Emre Ünüvar, Kayden Wolff, Damian van der Vaart en 'het allergrootste Ajax-talent': de vijftienjarige Esad Deniz.

"Omring deze talenten met Ajacieden die veel verder in hun carrière zijn en de kwaliteiten bezitten om deze jongens mee te nemen naar een hoger niveau", schrijft Driesen in zijn column voor De Telegraaf. "In dat geval is Ajax snel een eind verder dan het huidige Ajax. Wie van de aankopen afgelopen zomer gaan jonge Ajacieden helpen bij hun ontwikkeling, ze wegwijs maken in het topvoetbal? Zodanig dat zij kunnen uitgroeien tot het nieuwe grootkapitaal van Ajax?", vraagt hij zich af.

Volgens Driessen hebben de de aankopen Oscar Gloukh, Raúl Moro, Oliver Edvardsen en zelfs Ko Itakura het te druk om de talenten bij de hand te nemen. Ervaren spelers als Davy Klaassen, Steven Berghuis en Kasper Dolberg bezitten daar volgens hem de persoonlijkheid niet voor. Verder is hij kritisch op het huren van Liverpool-jeugdspeler James McConnell. "Hij past werkelijk niet in één toekomstplaatje van Ajax", klinkt het.

Driessen hekelt Kroes en Beuker

Vervolgens moet de leiding van Ajax het ontgelden. "Onbegrijpelijk daarom dat Beuker en Kroes afgelopen zomer hun neus ophaalden voor enkele voormalige Ajacieden, die perfect de rol van mentor op zich hadden kunnen nemen", hekelt hij de beide heren. "Dusan Tadic, Daley Blind, Christian Eriksen en Nicolas Tagliafico maakten allen kenbaar graag terug te keren naar Ajax", aldus Driessen, die ook wijst op de eerdere mentorrol van Blind en Tadic bij Ajax.

Beuker en Kroes hadden het zichzelf, door het halen van enkele voormalige Ajacieden, een stuk makkelijker kunnen maken, zo schetst Driessen. "Bij de transferperiodes in januari en de zomer van 2026 hadden Beuker en Kroes - voor zover ze daar sowieso de capaciteit voor hebben - de puntjes op de i kunnen zetten. Gesouffleerd door een werkend scoutingsapparaat, waarbij wel iemand wordt afgevaardigd naar het WK onder 20 jaar in Chili."

Ajax is terug in de tijd geworpen

Driessen trekt dan ook de keiharde conclusie dat Ajax, na een goed jaar onder Francesco Farioli, onder de huidige beleidsbepalers weer twee jaar terug in de tijd is geworpen. "Er zal snel een omwenteling moeten komen. De hele Ajax-organisatie dient doordrenkt te worden met voetbalknowhow in de geest van wijlen Johan Cruijff. Die filosofie heeft zich meermaals bewezen bij Ajax. Edo Ophof als voetbalcommissaris in de rvc is weliswaar geen droomkandidaat als bijvoorbeeld Frank Rijkaard of Marco van Basten; zijn komst zou wel een eerste stap in de goede richting zijn", besluit hij kritisch.