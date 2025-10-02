Ajax zorgt voor woede bij De Graafschap om ‘streken’ met Duivenvoorden

Ajax heeft voor irritatie bij De Graafschap gezorgd door de manier waarop de situatie van Thomas Duivenvoorden is aangepakt, zo vertelt Mart de Kruif bij Vandaag Inside. De voorzitter van de raad van commissarissen van de Doetinchemmers onthult dat de Amsterdammers een week lang naar Duivenvoorden hebben gebeld nadat De Graafschap duidelijk maakte dat een overstap onbespreekbaar is.

Ajax heeft zich vorige week opnieuw gemeld voor Duivenvoorden, op dit moment assistent van Marinus Dijkhuizen bij De Graafschap. De Amsterdammers zouden de voormalig stunttrainer van Quick Boys graag aan de technische staf toe willen voegen, maar de club uit Doetinchem maakte vrij snel duidelijk dat Duivenvoorden niet zou vertrekken.

Daar heeft Ajax het echter niet bij laten zitten, zo onthult rvc-voorzitter De Kruif woensdag bij Vandaag Inside. De voormalig militair laat weten dat een vertrek van Duivenvoorden ‘onbespreekbaar’ is. “Dat gaan we niet doen. Wij hebben gewoon een plan. Thomas binnenhalen, dit jaar zijn diploma halen en volgend jaar door met het eerste elftal. Daar hebben we alles voor aangepast.” De Kruif stelt dat het ook voor Duivenvoorden zelf ‘niet zo verstandig is’ als hij naar Ajax gaat. “Je kunt beter bij ons blijven, want dan is je kans op succes veel groter dan bij Ajax, daar in die jungle. Het is een fijn mens, maar ook een slim mens. Ik denk niet dat hij het gaat doen.”

Hoewel De Graafschap dus direct aangaf niet mee te willen werken aan het vertrek van Duivenvoorden, gaf Ajax de hoop niet op. “Ajax belt Berry Powel, technisch manager, en zegt: wij willen praten met Thomas. Hij zegt dat dat niet bespreekbaar is”, komt De Kruif met een reconstructie. “Vervolgens belt iedereen van Ajax een week lang met Thomas. Dat is dus niet netjes, dat moet je niet doen. Dat zijn streken. Dat doe je niet”, foetert hij.

