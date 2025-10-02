Derksen heeft medelijden met Heitinga en pakt twee anderen van Ajax keihard aan

Johan Derksen heeft medelijden met John Heitinga, zo stelt hij woensdagavond bij Vandaag Inside. Hoewel hij de trainer van Ajax ongeschikt vindt voor zijn functie, komt het volgens de analist niet door Heitinga dat de Amsterdammers slecht spelen. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij Alex Kroes en Marijn Beuker, maakt Derksen duidelijk.

Ajax is qua spel niet goed aan het seizoen begonnen en de druk op Heitinga is nu al enorm. Derksen heeft in de afgelopen weken meermaals duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van de oud-verdediger. Een dag na de kansloze nederlaag op bezoek bij Olympique Marseille (4-0) krijgt Derksen de vraag of de Amsterdammers wel verder moeten met Heitinga. “Ik heb een beetje medelijden met Heitinga”, antwoordt De Snor.

“Heitinga is ongeschikt voor zijn functie”, blijft Derksen bij zijn eerdere standpunt. “Maar Heitinga kan er niets aan doen dat Ajax nu slecht speelt. Ze hebben een technisch directeur en een directeur voetbal, wat het verschil is, ontgaat me.” Wilfred Genee vult aan dat deze rollen respectievelijk door Kroes en Beuker worden ingevuld. “Die hebben een selectie samengesteld en dat is van het niveau FC Groningen of minder”, oordeelt Derksen.

Dat Ajax afgelopen jaar een nettoverlies van ruim 37 miljoen euro leed, helpt ook niet mee. “Bij een beursgenoteerd bedrijf zijn de financiën niet onbelangrijk. Winst maken is belangrijk voor de aandeelhouders”, stelt Derksen. “Het zijn gewoon drie zwakke broeders die de leiding hebben. Die Beuker; niemand kent hem, maar Van Gaal had goede ervaringen met hem. Dan heb je Heitinga, ze moesten een Ajacied hebben, maar dat is een lichtgewicht. Hij is niet geschikt voor Ajax. Maar als er een andere selectie stond… Er is geen eer te behalen. Je kunt dit seizoen nu al weggooien en dan zal er volgend jaar weer een geweldig tekort zijn.”

