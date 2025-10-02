Oud-speler Ajax ziet weinig verschillen tussen Kroes en Mislintat: 'Herken de club niet meer'

Tscheu La Ling is totaal niet te spreken over het huidige beleid van Ajax. John Heitinga, maar ook Alex Kroes krijgen ervanlangs. "Ik herken de club niet meer", zijn de harde woorden van de oud-speler.

Ajax werd dinsdag weggevaagd en tactisch afgetroefd door Olympique Marseille (4-0). La Ling weet als voormalig speler van de Zuid-Franse club hoe lastig tegenstanders het kunnen hebben in het Stade Vélodrome, maar had toch verwacht dat Ajax minder door het ijs zou zakken. “Het voetbal wordt in Marseille echt met het hart beleefd op de tribunes, dat voelen de spelers ook op het veld, maar je kan ook niets anders verwachten. Ajax speelt al meer dan honderd jaar dit soort wedstrijden, dus je zou denken dat ze daar niet van onder de indruk zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Tactisch werden de Amsterdammers dinsdag volledig afgetroefd, iets wat La Ling de laatste seizoenen vaak heeft zien gebeuren. “Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren." De voormalige vleugelaanvaller legt daarbij de schuld niet enkel bij de technische staf neer. "Het is niet alleen tactiek: ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in.”

Vervolgens krijgt La Ling de vraag hoe Ajax zijn eigen dna weer terug kan krijgen. "Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen. Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen." De coryfee hoopt dat hij meer spelers uit de jeugdopleiding ziet doorbreken. "Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer. En bij aankopen geldt: je moet spelers halen die het Ajax-spel als basiskwaliteit in zich hebben. Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben.” La Ling noemt geen namen, maar enkele aankopen uit de afgelopen jaren passen bij die kwalificatie.