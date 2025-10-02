Live voetbal

Oud-speler Ajax ziet weinig verschillen tussen Kroes en Mislintat: 'Herken de club niet meer'

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Mingus Niesten
2 oktober 2025, 07:25

Tscheu La Ling is totaal niet te spreken over het huidige beleid van Ajax. John Heitinga, maar ook Alex Kroes krijgen ervanlangs. "Ik herken de club niet meer", zijn de harde woorden van de oud-speler.

Ajax werd dinsdag weggevaagd en tactisch afgetroefd door Olympique Marseille (4-0). La Ling weet als voormalig speler van de Zuid-Franse club hoe lastig tegenstanders het kunnen hebben in het Stade Vélodrome, maar had toch verwacht dat Ajax minder door het ijs zou zakken. “Het voetbal wordt in Marseille echt met het hart beleefd op de tribunes, dat voelen de spelers ook op het veld, maar je kan ook niets anders verwachten. Ajax speelt al meer dan honderd jaar dit soort wedstrijden, dus je zou denken dat ze daar niet van onder de indruk zijn.”

Tactisch werden de Amsterdammers dinsdag volledig afgetroefd, iets wat La Ling de laatste seizoenen vaak heeft zien gebeuren. “Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren." De voormalige vleugelaanvaller legt daarbij de schuld niet enkel bij de technische staf neer. "Het is niet alleen tactiek: ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in.”

Vervolgens krijgt La Ling de vraag hoe Ajax zijn eigen dna weer terug kan krijgen. "Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen. Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen." De coryfee hoopt dat hij meer spelers uit de jeugdopleiding ziet doorbreken. "Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer. En bij aankopen geldt: je moet spelers halen die het Ajax-spel als basiskwaliteit in zich hebben. Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben.” La Ling noemt geen namen, maar enkele aankopen uit de afgelopen jaren passen bij die kwalificatie.

ERIMIR
3.705 Reacties
451 Dagen lid
38.130 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van een tactisch plan tegen Marseille was er geen enkele sprake, dit doet mij heel sterk denken aan de periode van voor Farioli. Aanvallen als een blinde en bij iedere tegenstoot leverde de tegenstander een doelpunt op. Van zijn opstellingen klopt er ook weinig van. Heitinga moet zo snel worden vervangen als hij tegen Sparta op dezelfde manier doorgaat.

Neesje
1.573 Reacties
1.101 Dagen lid
8.702 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Helemaal met Ling eens .

12deman
502 Reacties
94 Dagen lid
367 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, wanneer Ling zich zo uitspreekt is de stoelendans al begonnen. ling’s Cruijff zijn maat tijdens de fluwelen revolutie trekt aan touwtjes, benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Descheids
5 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is heel jammer dat kroes niet meer zo cooking is ik zie het somber in voor Ajax rookie heitinga aanstellen was ook al niet zo verstandig de aankopen maken dit matige ajax ook niet beter. Wat vinden jullie ervan vrienden van fcupdate?

FC Onkruid
140 Reacties
133 Dagen lid
243 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat wij ervan vinden? Dat jij Deslechstescheids bent die er ooit heeft rondgelopen.

