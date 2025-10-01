'Ajax-leiding neemt beslissing over toekomst van trainer John Heitinga'

Ajax is vooralsnog niet van plan om afscheid te nemen van trainer John Heitinga, meldt het Algemeen Dagblad. De druk op de oefenmeester van de Amsterdamse club nam flink toe na het debacle tegen Olympique Marseille in de Champion League (4-0), maar Heitinga zal tijdens het duel met Sparta Rotterdam 'gewoon' op de Ajax-bank zitten.

Dit seizoen verloopt, ondanks een derde plaats in de Eredivisie, nogal stroef voor Ajax en de druk op Heitinga nam dan ook toe. De keiharde nederlaag in het zuiden van Frankrijk zorgde alleen nog maar voor dat de deze zomer teruggekeerde coach verder onder druk kwam te staan. Op de persconferentie na afloop van het duel met Marseille werd Heitinga dan ook gevraagd om het klaar voor hem was na dinsdagavond. "Nee, nee. Dat denk ik niet. Ik hoor jou wel nu en dat is terecht hè. Als jij die vraag wil stellen, dan moet je die stellen. Daar was je gisteren ook al op zoek naar, net bij Davy (Klaassen, red.) was je er ook op zoek naar. Maar nee, ik voel het vertrouwen", was Heitinga glashelder.

Het vertrouwen dat Heitinga voelt lijkt terecht te zijn, want het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax nog niet van plan is om afscheid te nemen van de 41-jarige coach. "En om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Ajax-directie was woensdagmorgen niet van plan Heitinga voor het duel met Sparta (zaterdag) te ontslaan. Na de blamage ziet de leiding geen reden om te breken met de jonge, deze zomer teruggehaalde hoofdtrainer", klinkt het.

"De directie maant tot kalmte en predikt na een nieuwe transferperiode waarin flink werd bezuinigd nog altijd realisme", vervolgt de krant. "Ajax mag dan na drie jaar terug zijn in de Champions League, daarin moet niet meteen resultaat verwacht worden tegen kapitaalkrachtigere clubs. Dat Ajax vorig seizoen bijna kampioen werd in Nederland, doet daar niets aan af. De directie rekent Heitinga niet af op nederlagen tegen Inter Milan, een Europese grootmacht die de selectie bij elkaar hield, en Olympique Marseille, dat juist meer uitgaf dan binnenkwam. Geen goals, geen punten en een voorlaatste plaats in de Europese koningsklasse zijn dus geen reden tot ingrijpen."