'Ajax-leiding neemt beslissing over toekomst van trainer John Heitinga'

Ajax is vooralsnog niet van plan om afscheid te nemen van trainer John Heitinga, meldt het Algemeen Dagblad. De druk op de oefenmeester van de Amsterdamse club nam flink toe na het debacle tegen Olympique Marseille in de Champion League (4-0), maar Heitinga zal tijdens het duel met Sparta Rotterdam 'gewoon' op de Ajax-bank zitten.
Dit seizoen verloopt, ondanks een derde plaats in de Eredivisie, nogal stroef voor Ajax en de druk op Heitinga nam dan ook toe. De keiharde nederlaag in het zuiden van Frankrijk zorgde alleen nog maar voor dat de deze zomer teruggekeerde coach verder onder druk kwam te staan. Op de persconferentie na afloop van het duel met Marseille werd Heitinga dan ook gevraagd om het klaar voor hem was na dinsdagavond. "Nee, nee. Dat denk ik niet. Ik hoor jou wel nu en dat is terecht hè. Als jij die vraag wil stellen, dan moet je die stellen. Daar was je gisteren ook al op zoek naar, net bij Davy (Klaassen, red.) was je er ook op zoek naar. Maar nee, ik voel het vertrouwen", was Heitinga glashelder.
Het vertrouwen dat Heitinga voelt lijkt terecht te zijn, want het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax nog niet van plan is om afscheid te nemen van de 41-jarige coach. "En om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Ajax-directie was woensdagmorgen niet van plan Heitinga voor het duel met Sparta (zaterdag) te ontslaan. Na de blamage ziet de leiding geen reden om te breken met de jonge, deze zomer teruggehaalde hoofdtrainer", klinkt het.
"De directie maant tot kalmte en predikt na een nieuwe transferperiode waarin flink werd bezuinigd nog altijd realisme", vervolgt de krant. "Ajax mag dan na drie jaar terug zijn in de Champions League, daarin moet niet meteen resultaat verwacht worden tegen kapitaalkrachtigere clubs. Dat Ajax vorig seizoen bijna kampioen werd in Nederland, doet daar niets aan af. De directie rekent Heitinga niet af op nederlagen tegen Inter Milan, een Europese grootmacht die de selectie bij elkaar hield, en Olympique Marseille, dat juist meer uitgaf dan binnenkwam. Geen goals, geen punten en een voorlaatste plaats in de Europese koningsklasse zijn dus geen reden tot ingrijpen."
➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!
"Geen goals, geen punten en een voorlaatste plaats in de Europese koningsklasse zijn dus geen reden tot ingrijpen...." Volgens mij vergeten ze ook nog: geen duidelijkheid of plan, geen structuur, geen "uithangbord" naar buiten toe, en ga zo nog maar even door. Heitinga ontslaan betekent daarnaast óók het opstappen van Kroes & Beuker, die kunnen dan écht niet blijven zitten. Nee... gewoon door blijven modderen, Johnny denkt dat hij het écht weer op de rails krijgt...
Het is evident dat Ajax in de CL weinig tot niets heeft te zoeken, behalve geld. dat geldt echter voor ALLE Nederlandse. clubs. Wat mij wel zorgen baarde is dat je ondanks deze wetenschap je toch ervoor kiest om stomweg je eigen spel te proberen te spelen. Je zou je Europees moeten aanpassen, daar leer je van. Hier leer je niets van. Wat voor Heitinga wel pleitte is dat hij koos voor Rosa. Hij rent niet als een dwaas naar voren. dat doen Wijndal en Gaaei daarentegen wel. De komende periode moet je Klaassen passeren ten faveure van Mokio en Berghuis mag ook gaan banken
Kameraden volgens mij hebben Feyenoord en PSV vorig jaar naar behoren gepresteerd en flink wat verdient. Dit geld dus enkel nu voor Ajax wat @Copa beweert. Prima ik denk dat ze blij kunnen zijn met die 18,5 mln plus wat recettes. Hoe Ajax voor de dag komt is de realiteit van de de dag. Ik blijf er van overtuigd dat Ajax vorig jaar twee stappen heeft gezet en dat was er één teveel. Nu zetten ze er vijf terug, logisch wanneer er ook nog kwaliteit verkocht wordt en er teveel wordt betaald voor matige kwaliteit.
Sparta wacht en dat is ongeveer het slechtste team van de eredivisie, dat is wel een gelukje voor Heitinga. In Nederland gaat het qua aantal punten nog redelijk goed. De directie zal ook nog wel geen vervanger hebben dat ze hem laten zitten en bang zijn dat ze zelf moeten opstappen
Dit is echt een totaal onzinnige header.Ajax neemt geen beslissing over de toekomst van Heitinga en dat klopt want geen beslissing nemen is immers ook een beslissing nemen!!! Dit soort belachelijke headers zijn er alleen maar om mensen naar dit, inmiddels totaal onzinnige, platform te lokken, waaronder mijzelf.... Trouwens, ik heb ook een beslissing genomen. Ik ga door met ademen.
Ik ben het eens met de stelling dat je Heitinga in feite nauwelijks wat kwalijk kunt nemen. Op de eerste plaats moet hij het maar doen met allerlei spelers die niet functioneren, geen team zijn en bepaalde ervaren spelers die niet of nauwelijks leveren. Daarnaast is hij onervaren en zit het trainerschap gewoon niet in die jongen. Hij kán het gewoon niet. M.a.w. hij oefent een vak uit waar hij niet geschikt voor is. Dus wat wil je dan? Dat Ajax hem langer laat zitten vind ik echter niet verantwoord. Je zult toch moeten ingrijpen, dan dan zou ik zeggen, doe het nu. Je kunt die jongen met alle fatsoen ook niet maar door laten gaan met aanmodderen. Moet je niet willen.
Je hebt helemaal gelijk. Maar dan moet je als bestuur hier ook consequenties aan verbinden. Ja, Heitinga vervangen door een andere coach. Die meer ervaren is, of een duidelijk plan heeft. Maar ook als bestuur heb je dan fouten gemaakt - je aankoopbeleid, je trainersselectie, je scouting. Het team is niet in balans. Maar die consequentie is overal in het betaalde voetbal, of bedrijfsleven, afwezig. Je ontslaat gewoon het zichtbare, en maak je niet druk om het systeem wat hem heeft aangesteld.
Kameraden, er zit een verschil tussen willen en kunnen. Wie wil er nu bij Ajax instappen? Misschien vinden ze iemand in de winterstop wanneer ze 15 punten achter staan t.o.v. koploper. De nieuwe trainer is dan verlost van de onrealistische beleving van de gemiddelde Ajaxsupporter. Het wordt dan meer we hopen op play offs maar begrijpen dat dit een loodzware opgave wordt met dit team.
Zelf heb ik niks persoonlijk tegen Heijtinga. Het probleem bij Ajax ligt bij de hogere heren (de bobo's) daar zij bepalen van wat er gaat gebeuren. Ik durf niet te zeggen of Ajax aan het einde van het seizoen de derde plaats haalt, zij eerder de vierde. En als Ajax tweede wordt dan is Champions League spelen heel erg moeilijk vanwege de stand op de Coëfficientielijst, zowel van de voetbalclub als van de landelijke competitie(niveau). Niet is voor niets dat onze land twee plaatsen gezakt is op deze lijst en dat onze Ajax niet bij de beste twintig van Europa zit. Onze land is ingehaald door zowel België als Portugal op de Coëfficientielijst. Al met al zéér slecht voor het Nederlandse voetbal. Ook dat terughalen van Overmars en Ten Hag zéér gewenst blijft bij de supporters !!
"Geen goals, geen punten en een voorlaatste plaats in de Europese koningsklasse zijn dus geen reden tot ingrijpen...." Volgens mij vergeten ze ook nog: geen duidelijkheid of plan, geen structuur, geen "uithangbord" naar buiten toe, en ga zo nog maar even door. Heitinga ontslaan betekent daarnaast óók het opstappen van Kroes & Beuker, die kunnen dan écht niet blijven zitten. Nee... gewoon door blijven modderen, Johnny denkt dat hij het écht weer op de rails krijgt...
Het is evident dat Ajax in de CL weinig tot niets heeft te zoeken, behalve geld. dat geldt echter voor ALLE Nederlandse. clubs. Wat mij wel zorgen baarde is dat je ondanks deze wetenschap je toch ervoor kiest om stomweg je eigen spel te proberen te spelen. Je zou je Europees moeten aanpassen, daar leer je van. Hier leer je niets van. Wat voor Heitinga wel pleitte is dat hij koos voor Rosa. Hij rent niet als een dwaas naar voren. dat doen Wijndal en Gaaei daarentegen wel. De komende periode moet je Klaassen passeren ten faveure van Mokio en Berghuis mag ook gaan banken
Kameraden volgens mij hebben Feyenoord en PSV vorig jaar naar behoren gepresteerd en flink wat verdient. Dit geld dus enkel nu voor Ajax wat @Copa beweert. Prima ik denk dat ze blij kunnen zijn met die 18,5 mln plus wat recettes. Hoe Ajax voor de dag komt is de realiteit van de de dag. Ik blijf er van overtuigd dat Ajax vorig jaar twee stappen heeft gezet en dat was er één teveel. Nu zetten ze er vijf terug, logisch wanneer er ook nog kwaliteit verkocht wordt en er teveel wordt betaald voor matige kwaliteit.
Sparta wacht en dat is ongeveer het slechtste team van de eredivisie, dat is wel een gelukje voor Heitinga. In Nederland gaat het qua aantal punten nog redelijk goed. De directie zal ook nog wel geen vervanger hebben dat ze hem laten zitten en bang zijn dat ze zelf moeten opstappen
Dit is echt een totaal onzinnige header.Ajax neemt geen beslissing over de toekomst van Heitinga en dat klopt want geen beslissing nemen is immers ook een beslissing nemen!!! Dit soort belachelijke headers zijn er alleen maar om mensen naar dit, inmiddels totaal onzinnige, platform te lokken, waaronder mijzelf.... Trouwens, ik heb ook een beslissing genomen. Ik ga door met ademen.
Ik ben het eens met de stelling dat je Heitinga in feite nauwelijks wat kwalijk kunt nemen. Op de eerste plaats moet hij het maar doen met allerlei spelers die niet functioneren, geen team zijn en bepaalde ervaren spelers die niet of nauwelijks leveren. Daarnaast is hij onervaren en zit het trainerschap gewoon niet in die jongen. Hij kán het gewoon niet. M.a.w. hij oefent een vak uit waar hij niet geschikt voor is. Dus wat wil je dan? Dat Ajax hem langer laat zitten vind ik echter niet verantwoord. Je zult toch moeten ingrijpen, dan dan zou ik zeggen, doe het nu. Je kunt die jongen met alle fatsoen ook niet maar door laten gaan met aanmodderen. Moet je niet willen.
Je hebt helemaal gelijk. Maar dan moet je als bestuur hier ook consequenties aan verbinden. Ja, Heitinga vervangen door een andere coach. Die meer ervaren is, of een duidelijk plan heeft. Maar ook als bestuur heb je dan fouten gemaakt - je aankoopbeleid, je trainersselectie, je scouting. Het team is niet in balans. Maar die consequentie is overal in het betaalde voetbal, of bedrijfsleven, afwezig. Je ontslaat gewoon het zichtbare, en maak je niet druk om het systeem wat hem heeft aangesteld.
Kameraden, er zit een verschil tussen willen en kunnen. Wie wil er nu bij Ajax instappen? Misschien vinden ze iemand in de winterstop wanneer ze 15 punten achter staan t.o.v. koploper. De nieuwe trainer is dan verlost van de onrealistische beleving van de gemiddelde Ajaxsupporter. Het wordt dan meer we hopen op play offs maar begrijpen dat dit een loodzware opgave wordt met dit team.
Zelf heb ik niks persoonlijk tegen Heijtinga. Het probleem bij Ajax ligt bij de hogere heren (de bobo's) daar zij bepalen van wat er gaat gebeuren. Ik durf niet te zeggen of Ajax aan het einde van het seizoen de derde plaats haalt, zij eerder de vierde. En als Ajax tweede wordt dan is Champions League spelen heel erg moeilijk vanwege de stand op de Coëfficientielijst, zowel van de voetbalclub als van de landelijke competitie(niveau). Niet is voor niets dat onze land twee plaatsen gezakt is op deze lijst en dat onze Ajax niet bij de beste twintig van Europa zit. Onze land is ingehaald door zowel België als Portugal op de Coëfficientielijst. Al met al zéér slecht voor het Nederlandse voetbal. Ook dat terughalen van Overmars en Ten Hag zéér gewenst blijft bij de supporters !!