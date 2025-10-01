De Telegraaf: 'Crisis bij in alle opzichten stuurloos Ajax'

Ajax zit momenteel in een crisis, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn analyse voor De Telegraaf. De chef voetbal van de krant stelt dat de Amsterdammers momenteel 'in alle opzichten stuurloos' zijn en richt zijn pijlen daarbij vooral naar de directeuren Marijn Beuker en Alex Kroes. Ook trainer John Heitinga moet het wederom ontgelden.

Hoewel Ajax er in de competitie alleszins redelijk voorstaat met een derde plaats na zeven speelronde, vier punten achter koploper Feyenoord (negentien punten tegenover vijftien punten), zwelt de kritiek op Heitinga al weken aan. De nederlagen in de Champions League tegen Internazionale (0-2) en Olympique Marseille (4-0) hebben de oefenmeester dan ook geen goed gedaan. Vooral de kansloze nederlaag in het zuiden van Frankrijk wordt Heitinga zwaar aangerekend.

Artikel gaat verder onder video

"Het huidige Ajax verkwanselt de goede naam en historie van het grote Ajax als Europees lachertje", schrijft Driessen. 'Het maakt meer kapot dan ze lief is in Amsterdam. Al helemaal als de noodsituatie niet wordt onderkend in de Johan Cruijff ArenA. Bij crisis in een organisatie hoort crisisoverleg. Alleen heb je dan wel mensen nodig aan beide zijden van de tafel om dat crisisoverleg te voeren. In de huidige sportieve crisis bij Ajax zitten ze echter allemaal aan één kant van de tafel en ontbreekt er iemand aan de andere kant om de spiegel voor te houden bij directeur voetbal Marijn Beuker, technisch directeur Alex Kroes en hoofdtrainer John Heitinga."

Driessen schuift Beuker en Kroes dan ook naar voren als de eindverantwoordelijken voor het samenstellen van de 'bijzonder onevenwichtige selectie' en het aanstellen van Heitinga als trainer. "Er is binenn Ajax niemand die de autoriteit en technische bagage heeft om Heitinga te evalueren. Beuker en Kroes al zeker niet. Hun geloofwaardigheid is tot het nulpunt gedaald in de Johan Cruijff ArenA", gaat de journalist verder.

'Heitinga mist kwaliteiten om kapitein van Ajax te zijn'

De chef voetbal van de krant schrijft wel dat iedereen het inmiddels eens is over Heitinga. "Hij is zich aan het vertillen aan het zware karwei dat Ajax is", vervolgt hij. Het gaat boven zijn pet. De kwaliteiten ontbreken om kapitein van Ajax te zijn. Zoals zich in zijn eerste interim-periode al openbaarde. Afgelopen weken heeft Heitinga veel ellende over zich heen gekregen, maar een grotere diskwalificatie dan de dooddoener dat het ’jammer is omdat John zo’n aardige jongen is’, valt niet te bedenken."

De buitenwacht oppert volgens Driesen om 'de pleister er snel af te trekken te gaan voor de pijn op korte termijn'. Dat is echter geen optie zo verwacht hij. "De staat van reddeloosheid gaat verder dan het eerste elftal met een voetbaldirectie met lichtgewichten die hebben bewezen niet op hun taak te zijn berekend. En een geïmplodeerde rvc, waarbij Danny Blind, de enige met nog iets van voetbalverstand, liever vandaag dan morgen vertrekt. Ajax is in alle opzichten stuurloos. Zelfs de beste stuurlui aan wal ontbreken om een nieuwe fluwelen revolutie te ontketenen. Alleen zo’n omwenteling kan het seizoen van Ajax nog redden", besluit Driessen kritisch.