Franse media ongenadig voor 'verschrikkelijk zwak' Ajax

De conclusie in de Franse media is glashelder na de keiharde nederlaag van Ajax tegen Olympique Marseille (4-0): Ajax komt flink tekort voor de Champions League. De ploeg van trainer John Heitinga wordt dan ook niet gespaard.

Ajax reisde vol goede moed af naar het zuiden van Frankrijk voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Na nog geen zes minuten keek Ajax al tegen een achterstand aan na een razendsnelle counter van Marseille. De Amsterdammers werden vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd en keken bij rust tegen een kansloze 3-0 achterstand aan. In de tweede helft wist Ajax de schade te beperken, al incasseerde het vlak na rust nog wel een vierde tegentreffer.

"Vooral dankzij een fantastische Igor Paixão', schrijft L'Équipe. "Om het vuur in Stade Vélodrome aan te wakkeren, verwachtte Roberto De Zerbi een daverende start van zijn spelers. De Italiaanse coach werd niet teleurgesteld. Marseille kende een perfecte start met drie goals in 26 minuten. Tandeloos en slordig werden de spelers van John Heitinga verstikt door de druk van Marseille en werden hun eigen fouten afgestraft."

'De magie van de Champions League transformeerde het stadion van Marseille in een ware droom", schrijft La Provence over de zege van Marseille tegen een 'verschrikkelijk zwak' Ajax. "Onder leiding van Paixão, die werd gesterkt door het weerzien met een tegenstander die hij in zijn tijd bij Feyenoord al zo vaak met plezier heeft getreiterd. Wie naar Ajax keek, zag een enorme zwakte. Met Kasper Dolberg en Wout Weghorst ontbraken twee belangrijke spitsen. Maar niemand maalt daar om op deze dinsdagavond."

Le Monde zag ook dat Ajax in het Stade Velódrome werd overklast naar Marseille. "Ze werden overrompeld door de snelheid van de aanvallers van Olympique Marseille. Dat had geen enkele moeite met de Nederlanders, die serieuze beperkingen hebben laten zien op dit niveau", schrijft de krant. Le Figaro zag een 'slap' en 'beperkt' Ajax. "Marseille speelde in het laatste half uur minder briljant en de nul hing aan een zijden draadje, maar de Nederlanders verprutsten diverse goede kansen. Het is het bewijs dat het niet hun avond was. Ajax is ver verwijderd van het team dat Europa in 2019 verbaasde..."

De krant constateert ook dat Ajax 'naar verluidt op de rand van een crisis in Nederland verkeert'. "Het middenveld Klaassen - Taylor - Regeer werd doorboord, terwijl doelman Vítezslav Jaros besloot geen reddingen te verrichten voor een verloren verdediging. Des te beter voor Olympique Marseille. En jammer voor de ploeg van John Heitinga, die met volle koffers vertrok van Boulevard Michelet na hun openingsnederlaag tegen Internazionale (0-2). Zonder herstel zou de competitiefase van de Champions League wel eens heel lang kunnen duren..."