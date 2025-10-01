'Ajax hoort in de nog op te richten kleuterklas van het voetbal'

Ajax krijgt er kiezelhard van langs in de Nederlandse kranten na het debacle tegen Olympique Marseille. In het Stade Velódrome ging de ploeg van trainer John Heitinga met liefst 4-0 onderuit in de tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen. De kritiek op de Amsterdammers is dan ook niet mals.

Ajax begon nog wel enigszins goed aan het duel in Marseille, toch lag de bal na slechts zes minuten al in het netje voor Marseille via Igor Paixão. Enkele minuten later ging Davy Klaassen in de fout, waarna de ex-Feyenoorder ook zijn tweede treffer van de avond kon maken. Een verkeerde pass van Steven Berghuis leidde uiteindelijk de 3-0 van Mason Greenwood in, wat tevens de ruststand was. Na rust hield Ajax de schade beperkt, maar moest het toch nog een vierde treffer incasseren. Ditmaal was het Pierre-Emerick Aubameyang die de trekker overhaalde.

"Ajax is de speelbal van de Champions League", aldus de Volkskrant. "De eens roemruchte club leed in Marseille een ondubbelzinnige nederlaag tegen Olympique (4-0), waardoor de positie van de zwalkende trainer John Heitinga onhoudbaar lijkt. Ajax hoort in de Champions League, vinden ze vooral bij Ajax."

"Niets is namelijk minder waar. Ajax hoort momenteel in de nog op te richten kleuterklas van het voetbal", kraakt de krant de ploeg van Heitinga. "Op elk gebied is het gebodene onvoldoende. In de Champions League, de haute cuisine van het voetbal, doet Ajax mee voor spek en bonen. Ajax liet Farioli gaan en ging voor een jongen van de club, John Heitinga, die eerder had laten zien dat hij te licht was voor de baan. Heitinga is namelijk geen kapitein."

'Ajax beleeft enorme nachtmerrie'

Het Parool trekt ook een uiterst pijnlijke conclusie voor Ajax. "Ajax heeft in Stade Vélodrome een enorme nachtmerrie beleefd", klinkt het. "Dat Ajax na het schrikbarende optreden tegen NAC een klinkende nederlaag ging lijden tegen Olympique Marseille, daar hielden velen al wel rekening mee.Dat Heitinga het met zijn ploeg voor elkaar kreeg om na 25 minuten drie keer gesloopt te worden, dat was het volgende dieptepunt in het nog prille seizoen. Het enige beetje positieve voor Ajax is dat het de schade na rust heeft kunnen beperken, maar dat komt ook omdat Marseille een flink tandje terug heeft gedaan."

"Onthutsend zwak Ajax beleeft horroravond, Igor Paixão bezorgt Amsterdammers kansloze nederlaag", kopt het Algemeen Dagblad. "Ajax heeft in spookhuis Stade Vélodrome een grote nachtmerrie beleefd. Na de beschamende ontsnapping tegen NAC, lag de ploeg van trainer John Heitinga tegen Olympique Marseille al na tien minuten op de slachtbank. Met dank aan een oude rivaal: 4-0."

Marseille straft frivool beginnend Ajax af

"Ajax dacht frivool te kunnen beginnen met korte combinaties en hoge druk, niet beseffende dat Marseille bij elk foutje een vlijmscherp mes klaar had staan. Daar maakten de bezoekers na vijf minuten voor het eerst lelijk kennis mee", vervolgt de krant. "Met een verliespartij hield de directie ook rekening. De vraag is nu vooral of de manier waarop dat gebeurde in Frankrijk alarmbellen zal laten afgaan. Voor de zoveelste keer dit seizoen leek het er op dat de functie van hoofdtrainer te hoog gegrepen is voor Heitinga."

Ajax werd gespaard

Clubwatcher Johan Inan stelt zelfs dat Ajax nog gespaard is in het Stade Vélodrome. "Door de scheidsrechter, die de reeds op de bon geslingerde Ko Itakura matste bij een te late tackle. En ook Marseille deed het in het restant van de eerste helft wat rustiger aan. De storm ging ook door een paar blessuregevallen even liggen, maar die liet Ajax kort na rust zelf weer op volle toeren te draaien door op minder schade te mikken."