Heitinga verbaast compleet: 'Ik moet de jongens een compliment maken'

John Heitinga
Foto: © Ziggo Sport
Mingus Niesten
30 september 2025, 23:41

John Heitinga verbaast enorm in zijn interview na afloop van Marseille - Ajax (4-0). De trainer van Ajax wil een compliment maken richting zijn spelers, die er amper aan te pas kwamen in Zuid-Frankrijk.

De trainer van Ajax ziet dat zijn ploeg dinsdagavond 'Champions League-les' heeft gehad. "Zo'n beetje elk foutje is afgestraft. De jongens zitten echt stuk in de kleedkamer, ze hebben echt kneiterhard gewerkt voor elkaar", deelt Heitinga met Sam van Royen van Ziggo Sport.

Vervolgens komt de voormalige rechterhand van Arne Slot met een verrassend positieve analyse. "Ik moet de jongens een compliment maken. Ik denk dat je goed start, krijg je gelijk een goal tegen. Daarna geef je twee goals weg, maar de jongens bleven met lef voetballen. Ze hebben gestreden voor elkaar. Je kan niks anders zeggen dan dat de jongens gevochten hebben."

De analyse van Heitinga wordt meteen deels weerlegd door Van Royen, die stelt dat de 'goede start' niet lang aanhield: na zes minuten scoorde Igor Paixão al het eerste doelpunt van de wedstrijd. "Klopt, de eerste kans van hen ligt er meteen in", geeft Heitinga de journalist gelijk. De trainer van Ajax vond dat de hoge druk op meerdere momenten goed stond, maar blijft vervolgens op de vlakte over dingen die misgingen. "Op dit moment zijn zij een maatje te groot voor ons", is de samenvatting van zijn zienswijze. De afsluiter van het interview was nog opvallend: als Van Royen vraagt of Heitinga nog baalt van zijn eigen tactische keuzes, zegt de trainer heel duidelijk: 'Nee'. Marco van Basten en Wesley Sneijder zijn het daar echter niet mee eens en stellen dat Heitinga wel degelijk een foute tactiek heeft gehanteerd.

