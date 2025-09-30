Live voetbal

Ajax-supporters eisen naast Heitinga nog een ontslag

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
30 september 2025, 22:17

Niet alleen John Heitinga moet per direct vertrekken bij Ajax, zo vinden de supporters van de Amsterdammers. Ook Alex Kroes kan wat hen betreft beter zijn koffers pakken. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga en de samenstelling van de selectie.

Heitinga weet Ajax vooralsnog niet naar zijn hand te zetten. De Amsterdammers lijken steeds slechter te gaan spelen, maar in de Eredivisie worden er wel resultaten geboekt. In de Champions League slaat Ajax vooralsnog echter een modderfiguur. Op bezoek bij Olympique Marseille stond het al na 26 minuten 3-0, door treffers van Igor Paixão (twee keer) en Mason Greenwood. Vlak na de rust maakte Pierre-Emerick Aubameyang er ook nog 4-0 van.

Gedurende de wedstrijd richtten vele fans hun woede op Heitinga. “Nu al zin in de pushmelding van Ajax van morgenochtend, of zelfs vannacht, of dadelijk in de rust nóg?”, roept een gebruiker op X op tot het ontslag van Heitinga. Het sentiment om de trainer al in de rust te ontslaan, kwam terug in tweets van meer Ajax-fans. Uiteindelijk kwam dat er niet van, want Heitinga nam na de rust gewoon plaats op de bank.

Naast Heitinga blijft ook Kroes niet buiten schot. “Morgen Kroes + Heitinga EXIT. Dit kan niet langer”, schrijft een gebruiker. “Als Kroes na vandaag de pleister Heitinga er niet vanaf trekt, mag hij van mij met hem mee”, stelt een ander. “Hebben we nog RvC leden genoeg om naast #Heitinga ook #Kroes de zak te geven?”, vraagt een volgende fan zich af.

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heitinga is niet de enige NL trainer die voor ontslag moet vrezen. Liverpool ziet er ook heel slecht uit en kan mij voorstellen dat slot ook snel thuis zit. Hij is het compleet kwijt daar. Misschien kan die terugkeren naar NL en daar zijn grote liefde Ajax trainen? Daar is hij altijd fan van geweest.

Forza_AZ
9 Reacties
622 Dagen lid
96 Likes
Forza_AZ
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids. Net kampioen geworden en nu weer eerste in de Prem. Ja, hoe doet het waanzinnig slecht bij Liverpool

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

de magie van klopp is uitgewerkt na zijn kampioenschap. Nu moet slot het zelf doen en na honderden miljoenen te hebben uitgegeven is het zeer zwak en is hij genadig dat hij steeds in blessure tijd wint. De beperkingen van slot worden duidelijk en je hoort de supporters al klagen. Hij gaat er snel uit als hij zo doorgaat. Geld uitgeven is ook leveren en dat doet hij niet.

Hops
323 Reacties
1.100 Dagen lid
994 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Het blijkt maar elke keer dat je weer goed mis hebt.. kijk maar eerst na je eigen clubje die niks presteert.

Vriendje Stokvis
1.352 Reacties
376 Dagen lid
7.974 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hahahaha kroes gaat thuis cooken

CG
2.440 Reacties
799 Dagen lid
13.309 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, die Kroes is ook een zéér zwakke schakel, en misschien nog wel 2 tot 4 personen !!

Derk62
402 Reacties
783 Dagen lid
1.761 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

descheids je bent net zo slecht als de scheids in ED,en als de spelers van 020

Pietjanhendrik
356 Reacties
70 Dagen lid
307 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een top duo. Kroes die Ajax kapot maakt en Heitinga geeft het laatste zetje de afgrond in.

SWVoetbal
35 Reacties
109 Dagen lid
74 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga is vanuit een soort onderbuik-gevoel aangesteld als hoofdcoach bij Ajax, immers een "kind van de club"... Nooit iets gepresteerd, ook niet destijds als interim coach bij Ajax. Eén seizoen aan de hand meegelopen van Arne Slot en dan ben je opeens heel geschikt ? Nee, Johnny Heitinga is absoluut niet van het kaliber dat Ajax nodig heeft, en zal het ook nooit worden. Geen plan, slecht in de communicatie, spelers missen structuur... Niet te lang mee doorgaan, zou ik zeggen.

12deman
493 Reacties
93 Dagen lid
362 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sjonnie doet zijn best, laten zitten. Kroes moet eruit!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
550 Reacties
1.100 Dagen lid
4.873 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ook al kan ik genieten van het ongelijk van een zeker persoon hier. Dit is natuurlijk een blamage van het Nederlandse voetbal. Het blijft een topclub, nu even in mineur, maar geeft een beroerd visitekaartje af. Kijk Feyenoord mag altijd winnen met ruime cijfers van 020. Maar dit spel, deze instelling en inzet is gewoon triest. Ervaren spelers (Klaassen en Berghuis) die gewoon keer op keer niet thuis geven. Op de tribune. Stel dan maar gewoon jeugdspelers op. En als je een tussenjaar hebt, dan helemaal. Dan hoef je geen ervaring te hebben, die geef je ze dan. Het is nu een beetje van alles en leidt tot niets.

ERIMIR
3.693 Reacties
450 Dagen lid
38.113 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike, Klaassen en Berghuis kunnen gewoon niet meer mee. Heitinga durft de oudjes niet te passeren is mijn vermoeden. Hij maakt ook heel veel tactische fouten met zijn opstellingen en geeft de spelers ook geen instructies hoe ze de wedstrijd moeten controleren. Zijn 2 assistenten maken op mij ook geen al te beste indruk.

Derk62
402 Reacties
783 Dagen lid
1.761 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot was blij dat hij weg ging

Reacties

