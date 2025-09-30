Ajax-supporters eisen naast Heitinga nog een ontslag

Niet alleen John Heitinga moet per direct vertrekken bij Ajax, zo vinden de supporters van de Amsterdammers. Ook Alex Kroes kan wat hen betreft beter zijn koffers pakken. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga en de samenstelling van de selectie.

Heitinga weet Ajax vooralsnog niet naar zijn hand te zetten. De Amsterdammers lijken steeds slechter te gaan spelen, maar in de Eredivisie worden er wel resultaten geboekt. In de Champions League slaat Ajax vooralsnog echter een modderfiguur. Op bezoek bij Olympique Marseille stond het al na 26 minuten 3-0, door treffers van Igor Paixão (twee keer) en Mason Greenwood. Vlak na de rust maakte Pierre-Emerick Aubameyang er ook nog 4-0 van.

Artikel gaat verder onder video

Gedurende de wedstrijd richtten vele fans hun woede op Heitinga. “Nu al zin in de pushmelding van Ajax van morgenochtend, of zelfs vannacht, of dadelijk in de rust nóg?”, roept een gebruiker op X op tot het ontslag van Heitinga. Het sentiment om de trainer al in de rust te ontslaan, kwam terug in tweets van meer Ajax-fans. Uiteindelijk kwam dat er niet van, want Heitinga nam na de rust gewoon plaats op de bank.

Naast Heitinga blijft ook Kroes niet buiten schot. “Morgen Kroes + Heitinga EXIT. Dit kan niet langer”, schrijft een gebruiker. “Als Kroes na vandaag de pleister Heitinga er niet vanaf trekt, mag hij van mij met hem mee”, stelt een ander. “Hebben we nog RvC leden genoeg om naast #Heitinga ook #Kroes de zak te geven?”, vraagt een volgende fan zich af.

