Ajax-supporters eisen naast Heitinga nog een ontslag

Niet alleen John Heitinga moet per direct vertrekken bij Ajax, zo vinden de supporters van de Amsterdammers. Ook Alex Kroes kan wat hen betreft beter zijn koffers pakken. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga en de samenstelling van de selectie.
Heitinga weet Ajax vooralsnog niet naar zijn hand te zetten. De Amsterdammers lijken steeds slechter te gaan spelen, maar in de Eredivisie worden er wel resultaten geboekt. In de Champions League slaat Ajax vooralsnog echter een modderfiguur. Op bezoek bij Olympique Marseille stond het al na 26 minuten 3-0, door treffers van Igor Paixão (twee keer) en Mason Greenwood. Vlak na de rust maakte Pierre-Emerick Aubameyang er ook nog 4-0 van.
Gedurende de wedstrijd richtten vele fans hun woede op Heitinga. “Nu al zin in de pushmelding van Ajax van morgenochtend, of zelfs vannacht, of dadelijk in de rust nóg?”, roept een gebruiker op X op tot het ontslag van Heitinga. Het sentiment om de trainer al in de rust te ontslaan, kwam terug in tweets van meer Ajax-fans. Uiteindelijk kwam dat er niet van, want Heitinga nam na de rust gewoon plaats op de bank.
Naast Heitinga blijft ook Kroes niet buiten schot. “Morgen Kroes + Heitinga EXIT. Dit kan niet langer”, schrijft een gebruiker. “Als Kroes na vandaag de pleister Heitinga er niet vanaf trekt, mag hij van mij met hem mee”, stelt een ander. “Hebben we nog RvC leden genoeg om naast #Heitinga ook #Kroes de zak te geven?”, vraagt een volgende fan zich af.
Volg het duel tussen Olympique Marseille en Ajax in ons liveblog!
Heitinga is niet de enige NL trainer die voor ontslag moet vrezen. Liverpool ziet er ook heel slecht uit en kan mij voorstellen dat slot ook snel thuis zit. Hij is het compleet kwijt daar. Misschien kan die terugkeren naar NL en daar zijn grote liefde Ajax trainen? Daar is hij altijd fan van geweest.
de magie van klopp is uitgewerkt na zijn kampioenschap. Nu moet slot het zelf doen en na honderden miljoenen te hebben uitgegeven is het zeer zwak en is hij genadig dat hij steeds in blessure tijd wint. De beperkingen van slot worden duidelijk en je hoort de supporters al klagen. Hij gaat er snel uit als hij zo doorgaat. Geld uitgeven is ook leveren en dat doet hij niet.
Heitinga is vanuit een soort onderbuik-gevoel aangesteld als hoofdcoach bij Ajax, immers een "kind van de club"... Nooit iets gepresteerd, ook niet destijds als interim coach bij Ajax. Eén seizoen aan de hand meegelopen van Arne Slot en dan ben je opeens heel geschikt ? Nee, Johnny Heitinga is absoluut niet van het kaliber dat Ajax nodig heeft, en zal het ook nooit worden. Geen plan, slecht in de communicatie, spelers missen structuur... Niet te lang mee doorgaan, zou ik zeggen.
Ook al kan ik genieten van het ongelijk van een zeker persoon hier. Dit is natuurlijk een blamage van het Nederlandse voetbal. Het blijft een topclub, nu even in mineur, maar geeft een beroerd visitekaartje af. Kijk Feyenoord mag altijd winnen met ruime cijfers van 020. Maar dit spel, deze instelling en inzet is gewoon triest. Ervaren spelers (Klaassen en Berghuis) die gewoon keer op keer niet thuis geven. Op de tribune. Stel dan maar gewoon jeugdspelers op. En als je een tussenjaar hebt, dan helemaal. Dan hoef je geen ervaring te hebben, die geef je ze dan. Het is nu een beetje van alles en leidt tot niets.
@Mike, Klaassen en Berghuis kunnen gewoon niet meer mee. Heitinga durft de oudjes niet te passeren is mijn vermoeden. Hij maakt ook heel veel tactische fouten met zijn opstellingen en geeft de spelers ook geen instructies hoe ze de wedstrijd moeten controleren. Zijn 2 assistenten maken op mij ook geen al te beste indruk.
