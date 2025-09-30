Marco van Basten laat geen spaan heel van 'verstandeloze' John Heitinga

Marco van Basten heeft in de rust van Olympique Marseille - Ajax keihard uitgehaald naar de tactiek van John Heitinga. De voormalig spits begrijpt absoluut niet waarom de Amsterdammers achterin een op een speelden en noemt de trainer 'verstandeloos'.

Ajax beleeft dinsdag bij Olympique Marseille een gitzwarte avond. Na 26 minuten stond de ruststand van 3-0 al op het scorebord, dankzij twee treffers van Igor Paixão en een van Mason Greenwood. Van Basten geeft in de rust bij Ziggo Sport aan dat hiermee uitkwam waar hij al voor vreesde.

"Vanaf het begin zag je chaos en geen organisatie", stelt de voormalig Ajacied. "Gekke dingen, heel hoog drukzetten, achterin een op een spelen. Waarom allemaal? Vanaf minuut één was het open huis", klinkt het. Hélène Hendriks spreekt van een 'zelfmoordtactiek'.

Die benaming wordt door Van Basten beaamd. "Ik vind het heel vreemd. Als jij in de Champions League speelt en je moet naar Marseille toe, dat je dan een op een achterin gaat spelen vanaf minuut één", stelt hij. Hendriks haakt erop in dat dit wel 'met lef' is, wat Heitinga voor de wedstrijd beloofde. "Het is wel met lef, maar ook verstandeloos", aldus Van Basten.

