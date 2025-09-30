Kieft krijgt tranen in zijn ogen van één Ajax-speler

Wim Kieft is gefascineerd door hoe slecht Ajax de afgelopen tijd speelt, zo geeft hij aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Met name van krijgt de oud-spits tranen in zijn ogen. Nieuweling Oscar Gloukh kan hem wel bekoren.

Ajax krijgt de afgelopen weken erg veel kritiek voor het vertoonde spel. Daar is Kieft het volledig mee eens. “Het is niks”, begint de ex-prof zijn analyse. Dat ligt volgens hem niet aan het materiaal. “Daar zou je wel iets van moeten kunnen maken, dat je zegt: dit is de bedoeling, maar het lukt niet. Nu is het gewoon helemaal drie keer niks.”

Artikel gaat verder onder video

Dan doet Kieft een opmerkelijke onthulling over de manier waarop hij voetbal kijkt. “Meestal val ik in slaap tijdens een wedstrijd, zeker met hoe ik me nu voel”, doelt hij op de problemen aan zijn knie, waar hij onlangs aan moest worden geopereerd. “Het maakt niet uit welke wedstrijd het is, met Mbappé en Yamal. Maar bij Ajax was ik zo gefascineerd dat ik niet in slaap viel. Doordat het zo slecht was, welteverstaan.” Michel van Egmond uit zijn verbazing over deze onthulling, aangezien Kieft al zo’n dertig jaar analist is. “Ik krijg wel flarden mee.”

Van alle spelers van Ajax kan Klaassen hem het minst bekoren. “Die Klaassen is een hele aardige jongen. Hij kon vroeger heel veel lopen en dan lukte er af en toe ook wat. Maar nu schieten echt de tranen in je ogen”, velt Kieft een hard oordeel. “Het is zo slecht, houd op man!” Dat geldt volgens de analist niet voor Gloukh. “Die kan wel voetballen. Maar van die andere ben ik niet zo onder de indruk, die rechtsbuiten met die baard.” Daarmee lijkt hij te doelen op Raúl Moro.