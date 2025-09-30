McConnell verrast door drie ploeggenoten van Ajax

heeft zich in zijn eerste weken bij Ajax laten verrassen door de kwaliteiten van drie nieuwe ploeggenoten, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De Engelsman is onder de indruk van , en .

McConnell kwam in de slotfase van de zomerse transferperiode op huurbasis over van Liverpool naar Ajax. In Amsterdam moest de jongeling Jordan Henderson opvolgen, die transfervrij naar Brentford was vertrokken. Tot dusver speelde McConnell mede door een blessure pas twee wedstrijden mee bij de ploeg van John Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

Op de trainingen is hij wel verrast door meerdere nieuwe ploeggenoten, zo laat hij weten aan VI. “Ik was heel erg onder de indruk van Steven Berghuis. Zijn passing is heel erg goed, hoe hij de ruimtes ziet en de ballen erdoorheen speelt”, looft hij de creatieveling. Ook Ko Itakura, die eveneens deze zomer naar Ajax kwam, maakt indruk op McConnell. “Ik kende hem nog niet zo goed, maar hij is een heel slimme speler. Heel goed aan de bal, goed in het indribbelen, maar ook sterk in het verdedigen.”

De derde speler die McConnell wil uitlichten, is aanvoerder Klaassen. “Het helpt me echt om naar hem te kijken. Hij heeft een geweldig voetbalbrein, hij is zo slim”, geeft de middenvelder aan. “Als je tegen hem speelt, probeert hij je uit positie te trekken om wat ruimte te creëren, dat is heel vernuftig. Je moet blijven opletten en hem niet zomaar overal volgen, soms moet je ook kiezen de ruimtes te verdedigen.” Hoewel de Engelsman pas een paar weken in Amsterdam is, heeft hij wel het gevoel dat hij al meerdere dingen heeft ontwikkeld. “Dat hoop ik de rest van het seizoen vol te houden. Ik moet aan de bak om het team te helpen.”

