Franse media vellen spijkerhard oordeel over Ajax

De Franse media hebben een keihard oordeel over Ajax. De ploeg van trainer John Heitinga wordt door de kranten aldaar omschreven als aangeschoten wild. Verder wordt het ontbreken van Wout Weghorst en Kasper Dolberg gezien als goed nieuws voor Olympique Marseille.

Het wil Heitinga nog altijd niet lukken om Ajax fatsoenlijk aan het draaien te krijgen. De oefenmeester is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie met Ajax, maar heeft te maken met flink wat kritiek op het vertoonde spel van de Amsterdammers. De kritiek op de coach zwelt daarom aan. Zo noemden Hugo Borst en Pierre van Hooijdonk de Ajax-trainer al een 'dead man walking'. Het Algemeen Dagblad vreest zelfs voor een rampscenario voor Heitinga.

"Bij Ajax heerst er geen al te beste sfeer, kort voor de wedstrijd tegen OM in het Stade Vélodrome', aldus het lokale La Provence. "De toon werd maandagavond al gezet door de Nederlandse media tijdens de gebruikelijke persconferentie. Minutenlang - te lang naar zijn zin - werd John Heitinga, de jonge trainer (41, red.) van Ajax, bevraagd over de kritiek op zijn werk, ondanks de goede reeks van zijn ploeg in de Eredivisie (4 overwinningen, 3 gelijke spelen, 3e plaats op vier punten van koploper Feyenoord)."

De vorm van Ajax komt ook aan bod bij Ouest-France. "De nieuwe trainer aan het roer heeft voorlopig moeite om echt zijn stempel te drukken. Ajax moest het zaterdag tegen NAC Breda doen met het absolute minimale. Zelfs tegen een ploeg die in de tweede helft met tien man stond, legde de tegenstander verdedigende tekortkomingen bloot."

Vervolgens werpt het Franse medium een blik op de selectie Ajax. "Het is een mix van ervaring en jeugd, met heel wat nieuwe gezichten. De eerste naam die opvalt is die van de jonge aanvallende middenvelder Oscar Gloukh (21), die deze zomer voor vijftien miljoen euro gekocht werd. Ajax heeft ook een nieuwe doelman: de Tsjech Vitezslav Jaros, eigendom van Liverpool. Hij kwam op huurbasis naar Amsterdam en nam de plaats in van de inmiddels 41-jarige Remko Pasveer, die aan het einde van zijn loopbaan staat. Mika Godts en Kenneth Taylor lopen al wat langer mee."

"Daarnaast zijn er natuurlijk ook enkele vertrouwde namen: de ervaren Wout Weghorst, Davy Klaassen, Steven Berghuis, voormalig Ligue 1-speler en spelmaker Branco van den Boomen, en de enige overlevende van de Champions League-campagne van 2018/19: Kasper Dolberg, die terugkeerde naar de oude stal. Een tijd waarin Ajax nog prijzen won…", deelt Ouest-France een klein sneertje uit.

Blessures Weghorst en Dolberg met gejuich ontvangen

De personele problemen die Ajax heeft, zo mist Heitinga Weghorst, Dolberg, Branco van den Boomen en James McConnell. Vooral de afwezigheid van e twee eerstgenoemden wordt gezien als goed nieuws. "Misschien goed nieuws voor Marseille: Ajax mist twee van hun meest ervaren spitsen. De Nederlandse topscorer Wout Weghorst en voormalig Nice-speler Kasper Dolberg zijn geblesseerd en konden niet mee naar Zuid-Frankrijk", klinkt het tot besluit.