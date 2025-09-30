AD: 'Rampscenario niet uitgesloten voor Heitinga'

Het is 'volstrekt onduidelijk' wat trainer John Heitinga met Ajax wil. Dat stelt clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De Amsterdamse club zou in de drie maanden onder het bewind van Heitinga 'niets zijn opgeschoten', waarbij een rampscenario voor de coach niet is uitgesloten.

Ajax is is na zeven speelronden in de Eredivisie terug te vinden op een derde plaats met vijftien punten, vier minder dan koploper Feyenoord. Hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn (vier overwinningen, drie gelijke spelen), zwelt de kritiek op Heitinga aan. Zo noemden Hugo Borst en Pierre van Hooijdonk de Ajax-trainer al een 'dead man walking'.

Artikel gaat verder onder video

Ook het Algemeen Dagblad slaat inmiddels alarm. "Wat Heitinga met Ajax wil, is volstrekt onduidelijk', kopt de krant. "Ajax is in drie maanden onder trainer John Heitinga niets opgeschoten. In de komende weken moet het beter. De komende weken moet de trainer een vroege breuk zien te voorkomen. Daarbij is hij net zo kwetsbaar als de mensen die hem aanstelden", doelt Inan op Alex Kroes en Marijn Beuker.

De krant schetst dat er bij Ajax geen structuur in zit, iets wat aanvoerder Davy Klaassen ook benadrukte na afloop van de 2-1 overwinning op NAC Breda. Om de club van meer structuur te voorzien is Thomas Duivenvoorden, voormalig succescoach van Quick Boys en tegenwoordig assistent-trainer bij De Graafschap, benaderd. "Door tussentijds bij te willen sturen, zegt de directie indirect de huidige staf, met Heitinga en Keizer als trainersduo en Frank Peereboom en Urby Emanuelson als assistenten, te hebben overschat.

"Wrang genoeg is het aanbrengen van structuur in de staf en het elftal ook hetgeen waar Heitinga’s voorganger in uitblonk", doelt de ochtendkrant op Francesco Farioli. "Hij komt immers uit de staf van De Zerbi. Hij was amper binnen bij Ajax, of hij werd al geprezen om hoe duidelijk hij de takenpaketten van spelers en stafleden kraakhelder maakte."

Volgens Inan kan uit het benaderen van Duivenvoorden wel worden opgemaakt dat de directie Heitinga vooralsnog niet wil laten vallen, maar juist probeert te helpen. "De clubleiding kan ook weinig anders, aangezien het een populaire trainer liet gaan en verving door de onervaren - en door het gros van de achterban juist te licht bevonden - clubman. Met de omstreden aanstelling van Heitinga maakte de directie zichzelf ontzettend kwetsbaar. Door meteen met de trainer te breken, stellen ze hun eigen geloofwaardigheid en houdbaarheid verder ter discussie."

"Dat rampscenario moet in een loodzwaar programma met uitduels met Marseille, Sparta, Chelsea en FC Twente en tussendoor het bezoek van angstgegner AZ afgewend worden", gaat de krant verder. "Toont Ajax ook in de vierde maand geen vooruitgang en wordt tot een vroege breuk met Heitinga besloten, dan is het aan de rvc om iets van de directie te vinden. Ajax zag echter drie van de vijf toezichthouders de voorbije weken vertrekken, onder wie voetbalcommissaris Danny Blind. Ook in de top van de club is de structuur momenteel dus ver te zoeken."

'Heitinga heeft geen grip op Ajax'

Ook Het Parool is uiterst kritisch op de Ajax-trainer. "Heitinga heeft geen grip op Ajax", klinkt het keiharde oordeel. "De kans dat hij die nog krijgt, slinkt bij elke teleurstelling. Een nederlaag in Marseille zal verder bijdragen aan de erosie van Heitinga’s trainerschap. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die kans levensgroot is", stelt Job van Kempen. Het AD verwacht ook een nederlaag van Ajax in de Champions League en vreest het ergste. "Marseille steekt in bloedvorm. In de heksenketel van Stade Vélodrome lijkt aangeschoten wild van Ajax rijp voor een veegpartij."

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!