Berghuis maakt Ajax fors verwijt op persconferentie: ‘Je had hem in huis…’

Steven Berghuis Ajax
Foto: © Imago
Demen Bülbül
29 september 2025, 21:57

Het vertrek van Jordan Henderson bij Ajax zit Steven Berghuis nog altijd niet lekker. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler concludeert dat de Amsterdamse club afgelopen zomer niet adequaat heeft gereageerd op het vertrek van de Engelse routinier.

Ajax nam afgelopen zomer afscheid van Henderson. De Amsterdammers lieten de 35-jarige verdedigende middenvelder nota bene transfervrij vertrekken naar Brentford, ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract. Henderson miste naar eigen zeggen ‘de intensiteit, en het gevoel’ van de Premier League.

Berghuis erkent maandagavond, daags voor het Champions League-duel bij Olympique Marseille, dat Ajax momenteel ‘gebukt gaat’ onder het vertrek van Henderson. “Ja, ik denk dat dat wel zichtbaar is. Ik denk dat het heel moeilijk is om een vervanger voor Jordan te vinden”, reageert de creatieveling.

“Een speler met zijn kwaliteit, van zijn kaliber, haal je gewoon niet zo snel naar Ajax”, vervolgt Berghuis over Henderson. Vervolgens op verwijtende toon: “Je had hem in huis, met nog een jaar contract. Helaas. Het is niet alleen routine, maar ook gewoon echt kwaliteit. Het was gewoon echt een kwaliteitsspeler. In alles.”

Berghuis is een beetje de bijlow, zerrouki, ivanusec van Feijenoord. Premium salaris maar je hebt er 10x niks aan.

Als je dat andere topic leest over het miljoenenverlies, begrijp je dat ze van Henderson naar een Temu versie moesten overschakelen met nauwelijks vlieguren

Berghuis is een beetje de bijlow, zerrouki, ivanusec van Feijenoord. Premium salaris maar je hebt er 10x niks aan.

Als je dat andere topic leest over het miljoenenverlies, begrijp je dat ze van Henderson naar een Temu versie moesten overschakelen met nauwelijks vlieguren

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
7
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

