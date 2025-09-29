Berghuis maakt Ajax fors verwijt op persconferentie: ‘Je had hem in huis…’

Het vertrek van bij Ajax zit nog altijd niet lekker. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler concludeert dat de Amsterdamse club afgelopen zomer niet adequaat heeft gereageerd op het vertrek van de Engelse routinier.

Ajax nam afgelopen zomer afscheid van Henderson. De Amsterdammers lieten de 35-jarige verdedigende middenvelder nota bene transfervrij vertrekken naar Brentford, ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract. Henderson miste naar eigen zeggen ‘de intensiteit, en het gevoel’ van de Premier League.

Artikel gaat verder onder video

Berghuis erkent maandagavond, daags voor het Champions League-duel bij Olympique Marseille, dat Ajax momenteel ‘gebukt gaat’ onder het vertrek van Henderson. “Ja, ik denk dat dat wel zichtbaar is. Ik denk dat het heel moeilijk is om een vervanger voor Jordan te vinden”, reageert de creatieveling.

“Een speler met zijn kwaliteit, van zijn kaliber, haal je gewoon niet zo snel naar Ajax”, vervolgt Berghuis over Henderson. Vervolgens op verwijtende toon: “Je had hem in huis, met nog een jaar contract. Helaas. Het is niet alleen routine, maar ook gewoon echt kwaliteit. Het was gewoon echt een kwaliteitsspeler. In alles.”