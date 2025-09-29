Derksen ontsteld: 'Als hij Ajax moet redden, is de club reddeloos verloren'

Johan Derksen ziet dat er veel fout gaat op dit moment bij Ajax. John Heitinga krijgt ervan langs, terwijl de directie en Thomas Duivenvoorden ook niet voor de club zouden moeten werken.

De ster van Vandaag Inside geeft tijdens de podcast Groeten uit Grolloo aan medelijden te hebben met Heitinga. "Maar ik kijk er niet van op: wij hebben Heitinga vroeger tijdens dat voetbaltalkshowtje aan tafel gehad, daar kwam geen verstandig woord uit. Nu brabbelt hij louter wat trainersjargon. Ingestudeerde zinnetjes uit de cursusboeken." De trainer wordt ook door fans en analisten vaker bekritiseerd vanwege zijn weinig diepgaande interviews.

Derksen trekt zodoende een pijnlijke conclusie over de hoofdtrainer van Ajax. "Heitinga heeft het niet, hij is geen leider. Hij heeft geen status. Als hij de kleedkamer inkomt, zit niet iedereen strak van: nu gaat het gebeuren. Niemand neemt hem serieus." Ook de aanstelling van Marcel Keizer als assistent kan Derksen niet bekoren. Dat is ook een man zonder enige naam en faam: hij is eveneens geen boegbeeld."

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Ajax Thomas Duivenvoorden aan de staf zou willen toevoegen. "Ze zijn nu ook bezig om bij dat arme De Graafschap de assistent-trainer weg te halen", doelt De Snor op Thomas Duivenvoorden. "Die had het zo goed gedaan bij Quick Boys...", zegt de analist met enige ironie in zijn stem. "Als dat de redder van Ajax moet zijn, is Ajax reddeloos verloren."

Ook directieleden van Ajax zitten volgens Derksen momenteel op de verkeerde plek. "Vroeger werd Ajax geleid door Ajacieden. Nu wordt Ajax geleid door jongens met een redelijke opleiding en hun volledige verstandelijke vermogen, maar zonder Ajax-bloed in de aderen. Lichtgewichten zijn het."