John Heitinga krijgt goed én slecht blessure-nieuws in aanloop naar Marseille - Ajax

In aanloop naar Olympique Marseille - Ajax krijgt John Heitinga positief en negatief nieuws over zijn selectie. Wout Weghorst zal er in Frankrijk in ieder geval niet bij zijn.

Youri Baas moest het duel met NAC Breda van zaterdag missen vanwege klachten aan zijn kniepees, maar hij is voldoende hersteld. De verdediger reist mee naar de Zuid-Franse havenstad. Hetzelfde geldt voor Steven Berghuis, die ook wat kampte met fysieke problemen de laatste weken. Tegen PSV speelde hij zestien minuten mee, tegen NAC veertien. Mogelijk zou hij weer in aanmerking kunnen komen voor een basisplaats.

De spitspositie blijft echter een probleem bij de landskampioen. Nieuwe aanwinst Kasper Dolberg kampt met een blessure aan zijn buikwand en moet ook dit duel missen. Wout Weghorst, die zaterdag nog kort inviel, is ook niet van de partij. Don-Angelo Konadu is daardoor meegereisd naar Frankrijk. James McConnell moest de wedstrijd tegen NAC ook aan zich voorbij laten gaan en ook de wedstrijd tegen Marseille komt te vroeg.

Ten slotte meldt Ajax nog dat Aaron Bouwman, Sean Steur en Emre Ünüvar met Ajax O19 meegaan voor de UEFA Youth League. "Maar zij kunnen later nog aan de selectie worden toegevoegd." De wedstrijd in Zuid-Frankrijk begint dinsdagavond om 21.00 uur.

