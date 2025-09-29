Marseille-trainer De Zerbi doet vreemde uitspraak over Ajax

Roberto De Zerbi is maandag op de persconferentie in aanloop naar Marseille - Ajax opvallend positief over de Amsterdammers. De Italiaanse manager vindt dat de ploeg van John Heitinga 'goed aan het seizoen begonnen is' en ziet genoeg sterke kanten aan het huidige Ajax.

Dat sentiment heerst echter totaal niet onder de fans van de Nederlandse club. Ajax speelt tot dusver allesbehalve overtuigend en er is vaak weinig structuur in het veldspel te ontdekken. Hoewel de mannen van Heitinga nog ongeslagen zijn in de Eredivisie, lijkt dat meer het resultaat van het gunstige speelschema. En in de eerste wedstrijd op Europees niveau, tegen Internazionale (0-2), werd er amper een kans gecreëerd.

Toch is De Zerbi dus lovend over Ajax. "Ze zijn goed begonnen aan dit seizoen, vorig seizoen eindigden ze als tweede in de competitie. Ze zullen hierheen komen om deze wedstrijd te winnen. Ze hebben ook enkele goede jonge spelers en spelers van grote klasse", luidt zijn analyse, waarbij niet duidelijk is op welke Ajacieden de Italianen doelt.

De Zerbi ziet nog altijd het 'Ajax-DNA' in de ploeg zitten. "Ze zijn zeer agressief en spelen met durf. Champions League-wedstrijden moeten ook altijd serieus worden genomen. Het is aan ons om hen onder druk te zetten. Maar ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om Ajax pijn te doen, wij hebben spelers die hen problemen kunnen bezorgen", zegt de coach van Marseille dat na zes Ligue 1-wedstrijden twaalf punten heeft en daarmee drie minder dan koploper PSG.

De eerste Champions League-wedstrijd van OM leverde meer vertrouwen op dan voor Ajax. Marseille kwam in Madrid tegen Real op een 0-1 voorsprong, maar gaf deze wel uit handen door twee penalties. "De groep is sterk, positief en heeft een passie voor voetbal. Het is duidelijk dat ze begrijpen wat ik van ze wil. We hebben dit team opgebouwd om in de Champions League te komen, maar daar ook te blijven."

