Live voetbal

Marseille-trainer De Zerbi doet vreemde uitspraak over Ajax

Marseille-trainer De Zerbi doet vreemde uitspraak over Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Mingus Niesten
29 september 2025, 15:19   Bijgewerkt: 15:26

Roberto De Zerbi is maandag op de persconferentie in aanloop naar Marseille - Ajax opvallend positief over de Amsterdammers. De Italiaanse manager vindt dat de ploeg van John Heitinga 'goed aan het seizoen begonnen is' en ziet genoeg sterke kanten aan het huidige Ajax.

Dat sentiment heerst echter totaal niet onder de fans van de Nederlandse club. Ajax speelt tot dusver allesbehalve overtuigend en er is vaak weinig structuur in het veldspel te ontdekken. Hoewel de mannen van Heitinga nog ongeslagen zijn in de Eredivisie, lijkt dat meer het resultaat van het gunstige speelschema. En in de eerste wedstrijd op Europees niveau, tegen Internazionale (0-2), werd er amper een kans gecreëerd.

Artikel gaat verder onder video

Toch is De Zerbi dus lovend over Ajax. "Ze zijn goed begonnen aan dit seizoen, vorig seizoen eindigden ze als tweede in de competitie. Ze zullen hierheen komen om deze wedstrijd te winnen. Ze hebben ook enkele goede jonge spelers en spelers van grote klasse", luidt zijn analyse, waarbij niet duidelijk is op welke Ajacieden de Italianen doelt.

De Zerbi ziet nog altijd het 'Ajax-DNA' in de ploeg zitten. "Ze zijn zeer agressief en spelen met durf. Champions League-wedstrijden moeten ook altijd serieus worden genomen. Het is aan ons om hen onder druk te zetten. Maar ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om Ajax pijn te doen, wij hebben spelers die hen problemen kunnen bezorgen", zegt de coach van Marseille dat na zes Ligue 1-wedstrijden twaalf punten heeft en daarmee drie minder dan koploper PSG.

De eerste Champions League-wedstrijd van OM leverde meer vertrouwen op dan voor Ajax. Marseille kwam in Madrid tegen Real op een 0-1 voorsprong, maar gaf deze wel uit handen door twee penalties. "De groep is sterk, positief en heeft een passie voor voetbal. Het is duidelijk dat ze begrijpen wat ik van ze wil. We hebben dit team opgebouwd om in de Champions League te komen, maar daar ook te blijven."

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ibrahim Afellay

Afellay pakt tafelgast aan: 'Je hebt de wedstrijd niet eens gezien'

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Ajax-speler Owen Wijndal

'Ajax en PSV verdedigen als degradanten, Feyenoord gaat uitlopen'

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
John Heitinga Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk sloopt Ajax en John Heitinga met interview

  • Gisteren, 20:03
  • Gisteren, 20:03
7 3 reacties
Reageren
3 reacties
Voetbalanalist
187 Reacties
43 Dagen lid
142 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

😂😂

Vrij Dag
76 Reacties
498 Dagen lid
183 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hij heeft totaal niets van Ajax gezien, gelezen of op andere wijze tot zich genomen. .

CG
2.430 Reacties
797 Dagen lid
13.307 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij wil laten weten dat het redelijk tot zelfs oké is bij Ajax, maar tegelijkertijd zegt hij tussendoor dat Ajax (flink) te verslaan is. Dus afwachten !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalanalist
187 Reacties
43 Dagen lid
142 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

😂😂

Vrij Dag
76 Reacties
498 Dagen lid
183 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hij heeft totaal niets van Ajax gezien, gelezen of op andere wijze tot zich genomen. .

CG
2.430 Reacties
797 Dagen lid
13.307 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij wil laten weten dat het redelijk tot zelfs oké is bij Ajax, maar tegelijkertijd zegt hij tussendoor dat Ajax (flink) te verslaan is. Dus afwachten !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (6 jun. 1979)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel