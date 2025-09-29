Ajax-fans reageren vol frustratie op nieuwe vacature

De fans van Ajax hebben woedend gereageerd op een vacature die de Amsterdammers online hebben geplaatst. Ajax is namelijk op zoek naar een zelfstandig werkend kok. De supporters wijzen hun club op de ironie dat Francesco Farioli onder meer zou zijn vertrokken omdat hij geen koks mocht meenemen naar uitduels. Overigens gaat het hier niet om een vacature voor het eerste elftal.

Ajax en Farioli gingen na afloop van het vorige seizoen uit elkaar. Een dag nadat de Amsterdammers zijn vertrek wereldkundig hadden gemaakt, maakte De Telegraaf een lijstje met eisen van de Italiaan bekend. Deze werden door de clubleiding als onhaalbaar gezien. Zo wilde de trainer zijn technische staf nog verder uitbreiden en ook naar iedere uitwedstrijd drie koks meenemen. Dit was voor Ajax ‘onbespreekbaar’.

Ruim vier maanden na het vertrek van Farioli plaatst Ajax een vacature op de clubwebsite voor een zelfstandig werkend kok. “Oh nu wel”, reageert een geïrriteerde gebruiker van X op dit nieuws. “Die zocht Farioli ook”, voegt een ander eraan toe. Een derde fan tagt de Italiaanse trainer en zegt dat hij terug kan keren, omdat Kroes nu wel naar hem luistert. Iemand anders vraagt zich af of het om een bericht van de satiresite De Speld gaat.

Hoewel Ajax nu dus op zoek is naar een kok, is het niet de bedoeling dat deze bij het eerste elftal aan de slag gaat. In de vacature staat dat de functie zich vooral richt op het draaiende houden van de keuken op De Toekomst en dat de maaltijden bedoeld zijn voor jeugdspelers, Jong Ajax, ouders, vrijwilligers, supporters, medewerkers en tegenstanders.

