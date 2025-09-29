Koen Weijland geeft zeer pijnlijk antwoord op vraag over Heitinga

Koen Weijland heeft bij De Oranjezondag een zeer pijnlijk antwoord gegeven op de vraag wat de visie van John Heitinga is. De presentator van Viaplay stelt dat niemand kan uitleggen wat de trainer van Ajax voor ogen heeft.

Ajax wist dit weekend in eigen huis met 2-1 te winnen van NAC Breda, maar goed was het zeker niet. Bij De Oranjezondag vraagt Hélène Hendriks aan Weijland wat nu precies de visie is van Heitinga bij de Amsterdammers. Nadat de presentator van Viaplay zucht, komt hij met een pijnlijk antwoord op de proppen: “Ik denk dat niemand dat op dit moment kan uitleggen, eerlijk gezegd.”

Weijland vervolgt door te stellen dat het ‘niet goed’ was bij Ajax. “En dat is een understatement. Het is eigenlijk het hele seizoen al niet goed, maar als je thuis tegen tien man van NAC onder druk komt te staan, weet je dat er iets mis is.” Daarbij vond hij de reactie van Davy Klaassen na afloop van de wedstrijd ‘schrijnend’. “Hij zei min of meer dat ze geen structuur hadden. Je bent nu drie maanden bezig en er kloppen daar dingen niet. Ze weten niet wat ze van elkaar moeten verwachten in het veld. Er lijkt op dit moment geen visie en geen plan te zijn.”

Volgens Weijland is de manier van spelen leidend bij Ajax. “Het is veelzeggend dat je wint, maar ook een striemend fluitconcert krijgt in de ArenA. Dat heeft alles te maken met de manier van spelen en er is nu geen Ajax-spel zichtbaar in de ArenA”, klinkt het. Heitinga moet er nu heel snel voor zorgen dat het spel beter wordt, aangezien het programma volgens Weijland ‘niet normaal’ is. “Je moet naar Marseille, dan Sparta-uit, AZ-thuis, Chelsea-uit en Twente-uit”, somt hij het programma van Ajax op. “Wat dat betreft gaat nu de maand van de waarheid aanbreken.”

VIDEO - Koen Weijland: 'De visie van Heitinga? Ik denk dat niemand dat op dit moment kan uitleggen...'