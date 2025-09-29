Van Hanegem voelt zich in de maling genomen door Ajax

Willem van Hanegem weet niet wat hij ziet als hij naar Ajax kijkt, stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De voormalig Feyenoorder heeft het gevoel dat hij ‘in de maling wordt genomen’, terwijl hij ook niet ondersteboven is van PSV. Van Hanegem denkt dat dit voor Feyenoord de uitgelezen kans is om kampioen te worden.

Feyenoord, Ajax en PSV wisten dit weekend allen te winnen, maar overtuigend was het allerminst. “Als je dit weekeinde naar de topclubs kijkt, dan kun je niet anders concluderen dat Feyenoord een prachtige kans lijkt te krijgen op de landstitel”, begint Van Hanegem in zijn column. “Ajax is zo slecht, dat je bijna denkt dat je in de maling wordt genomen.”

“In Amsterdam denken ze nu weer dat Thomas Duivenvoorden de oplossing is”, gaat hij verder. Ajax werd afgelopen week in verband gebracht met de komst van de assistent-trainer van De Graafschap, maar de club uit Doetinchem wil hem niet laten gaan. Van Hanegem benadrukt dat de Superboeren op dit moment vijftiende staan in de Keuken Kampioen Divisie en pas twee duels hebben gewonnen. “Ja, bij Quick Boys deed hij het best goed, dat klopt. Maar daar lopen allemaal spelers die liever niet in de eerste divisie spelen omdat ze meer kunnen verdienen in Katwijk.”

Van PSV vindt Van Hanegem nog steeds dat het ‘een raadsel’ is. “Die club heeft één voordeel: als je daar vier keer op een rij verliest dan worden er weleens mensen rond de club boos.” Afgelopen seizoen leek het ook al helemaal mis te gaan voor PSV, dat uiteindelijk werd gered door de ineenstorting van Ajax. “Maar als ze daaruit hebben geconcludeerd dat het wel in orde is, dan zitten ze fout. Wat ze tegen Excelsior lieten zien, was weer niks bijzonders. Maar goed, zo slecht als Ajax was het ook weer niet.”

Feyenoord kan gaatje slaan

Ook Feyenoord was ‘niet geweldig’, zo beaamt Van Hanegem. “Maar uit bij FC Groningen is niet de makkelijkste wedstrijd en de winst was niet onverdiend.” Toch zal Robin van Persie ervoor moeten zorgen dat het de komende tijd alleen nog maar om voetbal gaat in De Kuip. “Dan kunnen ze echt een gaatje slaan de komende maanden.”