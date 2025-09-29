Luciano Valente stapt niet in spelersbus Feyenoord na duel met FC Groningen

beleefde een geslaagde terugkeer in de Euroborg. Met Feyenoord won hij zondagmiddag van FC Groningen en in de slotfase kreeg Valente een applaus van het thuispubliek toen hij gewisseld werd. Het was ‘heel bijzonder’ om terug te keren, vertelt Valente aan de NOS. Hij stapte na de wedstrijd niet de spelersbus in terug naar Rotterdam.

“Ik keek er al een tijdje naar uit. Het is wel even gek, het is een speciaal wedstrijdje. Ik heb er wel erg van genoten”, zegt de spelmaker van Feyenoord, die in de aanloop naar de wedstrijd veel contact had met zijn oude ploeggenoten. “Zeker, die hebben me gek gemaakt. En ik hen ook wel. Zo gaat het heen en weer. Op den duur heb je de focus wel, want je laat je niet elke dag gek maken. Het zijn je maatjes en daar wil je natuurlijk van winnen, anders krijg ik een jaar lang allemaal praatjes. Ik ben hartstikke blij, maar heb tegelijkertijd veel respect voor Groningen.”

Artikel gaat verder onder video

Valente speelde woensdag nog een mindere wedstrijd tegen SC Braga (1-0 nederlaag) in de Europa League. Trainer Robin van Persie was kritisch op Valente, die daar begrip voor heeft. “Hij heeft daar gelijk in. Daar kunnen we niet omheen. Het was gewoon geen goede wedstrijd van mezelf. Daar moet je kritisch naar kijken en dat heb ik ook gedaan. De trainer weet het, ik weet het zelf ook. Uiteindelijk moet je gewoon door. Ik heb ook een heleboel goede wedstrijden gespeeld, dus je moet er niet te lang mee zitten.”

Valente vindt de kritische noten van zijn trainer juist prettig. “Dat heb ik hem ook aangegeven: dat wil ik ook. Zo word ik een betere speler. Het is geen geheim dat ik tegen Braga geen goede pot heb gespeeld, daar kunnen we niet omheen. En dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je weet het van jezelf ook, op den duur moet je door naar de volgende wedstrijd. Dat heb ik gedaan. Dit zijn drie belangrijke punten.”

Van Persie en Valente hadden na het duel in Groningen ook nog een gesprek. “Ik heb de trainer gesproken en ik mag een dagje in Groningen blijven. Maar iedereen is vrij hoor, dus het is niet alsof ik speciaal rust heb”, zegt Valente, die afkomstig is uit Groningen en dus een dagje mag doorbrengen in zijn geboortestad.

Mogelijk komt hij dan ook nog wat fans van Groningen tegen. Ze applaudisseerden toen hij werd gewisseld in de slotfase. “Dat is supermooi. Ik heb heel veel respect voor Groningen en zij gelukkig ook voor mij. Het is fijn dat het op deze manier kan. Ik ben blij dat we hebben gewonnen, anders zou ik het hele jaar praatjes krijgen. Nu kan ik ze even pakken.”