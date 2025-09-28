Etienne Vaessen slaat hard terug naar Feyenoord en woedende Robin van Persie

is niet gediend van de kritiek van Feyenoord-trainer Robin van Persie over het onsportieve gedrag van FC Groningen. De doelman van de Groningers is van mening dat de Rotterdammers het er zelf naar hebben gemaakt dat het in de slotfase onsportief werd op het veld.

De boosheid bij Feyenoord en trainer Robin van Persie ontstond nadat FC Groningen tot twee keer toe een bal niet sportief terugspeelde naar Feyenoord. De Rotterdammers hadden de bal in eerste instantie buiten het veld geschoten vanwege een blessurebehandeling, maar kregen de bal niet terug. FC Groningen voetbalde vrolijk verder om op zoek te gaan naar de gelijkmaker.

Artikel gaat verder onder video

Doelman Vaessen staat nog steeds achter deze keuze, zo blijkt uit zijn interview bij RTV Noord na afloop van de wedstrijd: "Feyenoord had het heel lastig met ons. Ze gingen bij elk duwtje zo'n tien minuten op de grond liggen en dan verwachten ze van ons dat wij de bal teruggeven. Zo werkt dat niet natuurlijk."

Vaessen vervolgt: "Het is ook een compliment voor ons dat Feyenoord dit allemaal nodig heeft om van ons te winnen. Het is toch een club uit de top drie, dus als je dit tegen Feyenoord kan doen dan ben je goed bezig."

Bekijk hieronder het interview van Vaessen met RTV Noord: