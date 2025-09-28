Etienne Vaessen slaat hard terug naar Feyenoord en woedende Robin van Persie

Etienne Vaessen is niet gediend van de kritiek van Feyenoord-trainer Robin van Persie over het onsportieve gedrag van FC Groningen. De doelman van de Groningers is van mening dat de Rotterdammers het er zelf naar hebben gemaakt dat het in de slotfase onsportief werd op het veld.
De boosheid bij Feyenoord en trainer Robin van Persie ontstond nadat FC Groningen tot twee keer toe een bal niet sportief terugspeelde naar Feyenoord. De Rotterdammers hadden de bal in eerste instantie buiten het veld geschoten vanwege een blessurebehandeling, maar kregen de bal niet terug. FC Groningen voetbalde vrolijk verder om op zoek te gaan naar de gelijkmaker.
Doelman Vaessen staat nog steeds achter deze keuze, zo blijkt uit zijn interview bij RTV Noord na afloop van de wedstrijd: "Feyenoord had het heel lastig met ons. Ze gingen bij elk duwtje zo'n tien minuten op de grond liggen en dan verwachten ze van ons dat wij de bal teruggeven. Zo werkt dat niet natuurlijk."
Vaessen vervolgt: "Het is ook een compliment voor ons dat Feyenoord dit allemaal nodig heeft om van ons te winnen. Het is toch een club uit de top drie, dus als je dit tegen Feyenoord kan doen dan ben je goed bezig."
Bekijk hieronder het interview van Vaessen met RTV Noord:
Tsja robin van persie is zelf onsportief. Hij begint flink op een narcist te lijken en dat is wel ernstig. Ik hoop dat de cultuurbewaker hem kan helpen. Bijzonder hoe snel feijenoord zich ontwikkelt tot nu al de meest onsportieve en onsympathieke club van Nederland.
je hebt gelijk descheids. Mijn clubje feyenoord kan er helemaal niks van. van persie is een beginnend trainertje die er niks van snapt. Niemand heeft het naar zijn zin in de kuip. Ik moet er ook altijd naar toe omdat ik onder druk word gezet. Je mag geen kritiek hebben, maar ik doe het stiekem toch. Stoer van mij he?
@ descheids Ik dacht dat je je eigen zou matigen wat je van de week verkondigde, doch helaas ben je nog net zo erg als altijd. Stop met die onzin dat heb jij helemaal niet nodig. Dat je een hekel aan Feyenoord hebt laat je duidelijk blijken Moet ik soms laten blijken dat ik als Brabanter een hele grote hekel heb aan PSV waar ik zelf ook gespeeld heb. Ik ga Bosz of hun mensen toch ook niet aanvallen ondanks ze minder presteren. Ook AJAX val ik niet aan of een andere club. Je belijft maar aan de gang over van Persie en ja hij geeft gelijk dat Groningen onsportief is. Als het omgekeerd zou zijn geweest was men daar in Groningen helemaal over de toeren. Ik weet niet of je het woord narcist kent maar dat slaat kant nog wal. Ook de cultuurbewaker blijf je maar aanvallen, lees het andere stukje over een ex speler die geeft hem alle lof. Bijzonder hoe goed Feyenoord zich ontwikkeld zul je bedoelen in een sterke club die wel nummer 1 staat. Dus hou op met weer die onzin uitkramen. Er loopt er maar een in het hele land op die super onsportief is en dat is de descheids die zegt ik zal voortaan rustiger worden maar nee hoor hij heeft een grote mond maar zijn toon kan hij helaas niet matigen. .
Ik voel me wel heel erg vereerd dat er zielepoten zijn op deze site van FC Update die berichten onder mijn naam plaatsen. Dan zit de angst er wel erg stevig in. Dan ben je wel rijp voor een GGZ instelling.
