Robin van Persie is woest op Dick Lukkien en laat zich helemaal gaan

Een bijzonder moment, vlak voor het einde van FC Groningen - Feyenoord (0-1). Robin van Persie was woest op Dick Lukkien en ging totaal uit zijn plaat.

Groningen - Feyenoord was de topper van dit weekend en werd vooral een vechtwedstrijd. Beide ploegen stonden defensief solide en gaven weinig kansen weg. Het was uiteindelijk de koploper van de Eredivisie (Feyenoord) die aan het langste eind trok: een kopbal van Ayase Ueda werd Groningen fataal.

In de laatste minuten van de wedstrijd werd het nog wel heel spannend voor de ploeg van Van Persie. Zes minuten blessuretijd werden er uiteindelijk acht en FC Groningen deed alles wat het kon doen om nog dichtbij het doel van Timon Wellenreuther te komen. Net voor het laatste fluitsignaal liep Van Persie nog woedend naar Lukkien toe. "Tweede keer!" schreeuwt de trainer naar zijn collega, terwijl hij een agressieve beweging maakt. Ook John de Wolf kijkt boos naar de bank van Groningen.

Van Persie verwijst tijdens zijn woede-uitbarsting naar het niet teruggeven van de bal aan zijn ploeg. Quinten Timber had in de laatste minuten van het duel een blessurebehandeling nodig, waardoor Wellenreuther de bal over de lijn gooide. Toen FC Groningen een minuut later het spel wilde hervatten, werd de bal niet teruggegeven aan Feyenoord, iets wat eerder ook al zo gebeurde. De trainer vond het nodig om verhaal te gaan halen. Na afloop van de wedstrijd zoekt Van Persie Lukkien nog op. Het duo gaat in discussie, waarbij te horen valt dat de Feyenoord-trainer zegt: "Het is niet sportief hè?"

Reactie Van Persie in interview

In een interview bij ESPN geeft Van Persie achteraf toe dat bovenstaande lezing juist is. "Ik vond dat niet sportief. Tegen onze eigen spelers zeggen we dat als dat gebeurt, dat je hem dan netjes teruggeeft, ongeacht het scenario. Alleen dat gebeurde nu niet. Misschien waren ze het vergeten."