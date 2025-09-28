Live voetbal 8

Robin van Persie is woest op Dick Lukkien en laat zich helemaal gaan

Robin van Persie Groningen - Feyenoord
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
28 september 2025, 16:48   Bijgewerkt: 16:59

Een bijzonder moment, vlak voor het einde van FC Groningen - Feyenoord (0-1). Robin van Persie was woest op Dick Lukkien en ging totaal uit zijn plaat.

Groningen - Feyenoord was de topper van dit weekend en werd vooral een vechtwedstrijd. Beide ploegen stonden defensief solide en gaven weinig kansen weg. Het was uiteindelijk de koploper van de Eredivisie (Feyenoord) die aan het langste eind trok: een kopbal van Ayase Ueda werd Groningen fataal.

In de laatste minuten van de wedstrijd werd het nog wel heel spannend voor de ploeg van Van Persie. Zes minuten blessuretijd werden er uiteindelijk acht en FC Groningen deed alles wat het kon doen om nog dichtbij het doel van Timon Wellenreuther te komen. Net voor het laatste fluitsignaal liep Van Persie nog woedend naar Lukkien toe. "Tweede keer!" schreeuwt de trainer naar zijn collega, terwijl hij een agressieve beweging maakt. Ook John de Wolf kijkt boos naar de bank van Groningen.

Van Persie verwijst tijdens zijn woede-uitbarsting naar het niet teruggeven van de bal aan zijn ploeg. Quinten Timber had in de laatste minuten van het duel een blessurebehandeling nodig, waardoor Wellenreuther de bal over de lijn gooide. Toen FC Groningen een minuut later het spel wilde hervatten, werd de bal niet teruggegeven aan Feyenoord, iets wat eerder ook al zo gebeurde. De trainer vond het nodig om verhaal te gaan halen. Na afloop van de wedstrijd zoekt Van Persie Lukkien nog op. Het duo gaat in discussie, waarbij te horen valt dat de Feyenoord-trainer zegt: "Het is niet sportief hè?"

Reactie Van Persie in interview

In een interview bij ESPN geeft Van Persie achteraf toe dat bovenstaande lezing juist is. "Ik vond dat niet sportief. Tegen onze eigen spelers zeggen we dat als dat gebeurt, dat je hem dan netjes teruggeeft, ongeacht het scenario. Alleen dat gebeurde nu niet. Misschien waren ze het vergeten."

Lukkien Van Persie
© ESPN

descheids
182 Reacties
10 Dagen lid
303 Likes
descheids
avatar

Zo kennen we Van Persie. Die duldt geen tegenspraak en ook tegenstanders moeten het met hem eens zijn. Nare man die Van persie. Te kloese moet maar dringend in gesprek met hem gaan. Timber zat de boel te bedonderen. Je zag op tv dat hij keek en vervolgens het veld inrolde. Schwalbes kennen ze wel, maar ze worden boos als braga dit ook doet en de club vernedert met een nederlaag.

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@descheids hij is slot 2.0 zolang alles goed blijft gaan is tie in zijn nopjes maar als er maar iets tegen hem is leer je de echte persoon achter het masker kennen

Vriendje Stokvis
1.336 Reacties
374 Dagen lid
7.961 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

Het is net Heitinga.Maar goed die is over een paar weken klaar.

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@Vriendje Stokvis ontopic blijven graag dat willen jullie als Feyenoorders toch zo graag als het jullie uitkomt dat dan weer wel hahahaha

😎jurgen😎
33 Reacties
9 Dagen lid
18 Likes
😎jurgen😎
avatar

Kijk die man daar in het grijs. Dat is onze cultuurbewaker. Niemand weet wat hij eigenlijk doet, maar dat maakt niet uit. Hij staat toch weer mooi op de foto.

Forret
70 Reacties
422 Dagen lid
383 Likes
Forret
avatar

Ik vraag me af of van Persie ook zo was geweest als Pierre van Hooijdonk geen obsessie had met van Persie. Als het mis ging bij het Nederlands Elftal had Van Persie het altijd gedaan en als van Persie het elftal bij de hand neemt, dan ligt het altijd aan andere spelers. Ik vind dat van Persie wel veel nare trekjes heeft overgenomen van Pierre, terwijl Pierre zelf thuis niet meer bijkomt van het lachen.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

