Feyenoord verslaat FC Groningen in moeizame en rommelige wedstrijd

Feyenoord heeft zondagmiddag een uiterst moeizame zege geboekt op FC Groningen. In een ontzettend rommelige wedstrijd, die bol stond van de vele blessurebehandelingen, was het uiteindelijk spits Ayase Ueda die de winnende treffer maakte voor de ploeg van trainer Robin van Persie.

Van Persie kon in de Euroborg niet beschikken over Sem Steijn, die werd vervangen door Oussama Targhalline. Daardoor schoof Luciano Valente een stukje naar voren op het middenrif van Feyenoord. Beide ploegen begonnen aftastend aan het duel en FC Groningen kreeg na slechts twee minuten al een fikse tegenvaller te verwerken. Marco Rente greep na een sprintduel naar zijn hamstring en moest vervangen worden door Tyrique Mercera.

De openingsfase in de wedstrijd stond bol van de blessurebehandelingen, want ook Stije Resink moest worden behandeld na een botsing met Anis Hadj Moussa. Halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd iets meer tot ontbranding en kreeg Givairo Read een kans na een goede lage voorzet van Hadj Moussa, de verdediger schoot alleen hoog over. Enkele minuten later was het Ayase Ueda die nipt overkopte. De grootste kans van de eerste helft was ook voor de Japanner. Na een geweldige aanname glipte Ueda langs Dies Janse, waarna hij op Etienne Vaessen stuitte. In de blessuretijd van de eerste helft golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden om tot scoren te komen, alleen zowel FC Groningen als Feyenoord slaagde daar niet in.

De tweede helft leek zich op eenzelfde manier te vervolgen als de eerste helft, maar binnen vijf minuten na rust was er dan toch de voorsprong voor Feyenoord. Op aangeven van Jordan Bos knikte Ueda de 0-1 achter FC Groningen-doelman Vaessen. Het leek de wedstrijd ten goede te komen, want het duel kwam vervolgens tot leven. Ook omdat FC Groningen wat nadrukkelijker de aanval de zocht. Tot grote kansen leidde dat echter nog niet voor de Trots van het Noorden.

Na iets meer dan een uur spelen was er dan toch een ontzettend grote kans voor FC Groningen om gelijk te maken. Na een fraaie aanval stond Jörg Schreuders plots oog in oog met Timon Wellenreuther, alleen hij schoot recht op de Feyenoord-goalie af. Met een attente reactie voorkwam de Duitser een rebound. Enkele minuten later was Feyenoord heel dichtbij de 0-2, maar een schot van Leo Sauer belandde via Tyrique Mercera op de paal.

Vervolgens kabbelde de wedstrijd zich voort en krijgen ploegen geen grote kansen. In de blessuretijd was er ook weer het nodige oponthoud, waardoor de wedstrijd al rommeliger werd. In eerste instantie werd er zes minuten bijgetrokken, maar dit liep uiteindelijk al op naar negen minuten extra tijd. Tot grote onvrede van onder meer Van Persie en John de Wolf. In het tumultueuze slot waren er echter geen kansen, waardoor de voorsprong van Feyenoord niet meer in gevaar kwam. De Rotterdammers staan daarmee na zeven wedstrijden op negentien punten en behouden daarmee de koppositie. Het verschil met naaste belager PSV bedraagt drie punten.