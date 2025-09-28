Feyenoord verslaat FC Groningen in moeizame en rommelige wedstrijd

Feyenoord heeft zondagmiddag een uiterst moeizame zege geboekt op FC Groningen. In een ontzettend rommelige wedstrijd, die bol stond van de vele blessurebehandelingen, was het uiteindelijk spits Ayase Ueda die de winnende treffer maakte voor de ploeg van trainer Robin van Persie.
Van Persie kon in de Euroborg niet beschikken over Sem Steijn, die werd vervangen door Oussama Targhalline. Daardoor schoof Luciano Valente een stukje naar voren op het middenrif van Feyenoord. Beide ploegen begonnen aftastend aan het duel en FC Groningen kreeg na slechts twee minuten al een fikse tegenvaller te verwerken. Marco Rente greep na een sprintduel naar zijn hamstring en moest vervangen worden door Tyrique Mercera.
De openingsfase in de wedstrijd stond bol van de blessurebehandelingen, want ook Stije Resink moest worden behandeld na een botsing met Anis Hadj Moussa. Halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd iets meer tot ontbranding en kreeg Givairo Read een kans na een goede lage voorzet van Hadj Moussa, de verdediger schoot alleen hoog over. Enkele minuten later was het Ayase Ueda die nipt overkopte. De grootste kans van de eerste helft was ook voor de Japanner. Na een geweldige aanname glipte Ueda langs Dies Janse, waarna hij op Etienne Vaessen stuitte. In de blessuretijd van de eerste helft golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden om tot scoren te komen, alleen zowel FC Groningen als Feyenoord slaagde daar niet in.
De tweede helft leek zich op eenzelfde manier te vervolgen als de eerste helft, maar binnen vijf minuten na rust was er dan toch de voorsprong voor Feyenoord. Op aangeven van Jordan Bos knikte Ueda de 0-1 achter FC Groningen-doelman Vaessen. Het leek de wedstrijd ten goede te komen, want het duel kwam vervolgens tot leven. Ook omdat FC Groningen wat nadrukkelijker de aanval de zocht. Tot grote kansen leidde dat echter nog niet voor de Trots van het Noorden.
Na iets meer dan een uur spelen was er dan toch een ontzettend grote kans voor FC Groningen om gelijk te maken. Na een fraaie aanval stond Jörg Schreuders plots oog in oog met Timon Wellenreuther, alleen hij schoot recht op de Feyenoord-goalie af. Met een attente reactie voorkwam de Duitser een rebound. Enkele minuten later was Feyenoord heel dichtbij de 0-2, maar een schot van Leo Sauer belandde via Tyrique Mercera op de paal.
Vervolgens kabbelde de wedstrijd zich voort en krijgen ploegen geen grote kansen. In de blessuretijd was er ook weer het nodige oponthoud, waardoor de wedstrijd al rommeliger werd. In eerste instantie werd er zes minuten bijgetrokken, maar dit liep uiteindelijk al op naar negen minuten extra tijd. Tot grote onvrede van onder meer Van Persie en John de Wolf. In het tumultueuze slot waren er echter geen kansen, waardoor de voorsprong van Feyenoord niet meer in gevaar kwam. De Rotterdammers staan daarmee na zeven wedstrijden op negentien punten en behouden daarmee de koppositie. Het verschil met naaste belager PSV bedraagt drie punten.
@descheids rvp is de Rotterdams farioli vorige seizoen hadden ze in 010 zoveel afschuw voor de speelwijze van de Ajax coach dat ze het nu van hem aan het overnemen zijn dus de Calimero style in 010 blijf doorgaan daar
@Vriendje Stokvis met het tijd rekken van je keeper en het gezeur van je oud aanvoerder mag je blij zijn dat je met 11 spelers het einde heeft gehaald dus niet zo piepen over een andere club die de var en scheids heeft mee gehad in de wedstrijd
Niet het sterkste optreden van Feyenoord, maar de wedstrijd was wel vermakelijk. Groningen gaf echt alles, leuk om te zien. Ondanks dat de gehele top 3 dit weekend niet sterk speelde, kwam Feyenoord uiteindelijk wel het beste voor de dag denk ik. Stukje met strijd alles over de streep proberen te trekken. Wel tekenend voor de top 3: ondanks geen sterke wedstrijden, wel alle drie de punten gepakt. Dat is waarom ze de top 3 zijn. Ik vond de scheidsrechter erg wisselvallig fluiten en niet consequent, maar wel goed dat hij voor het tijdrekken direct extra minuten gaf. Als elke scheidsrechter dat zou doen, zou er minder tijdgerekt worden.
@Hahahahahaha en jullie dan Zo'n beetje elke club heeft een aantal spelers die tijdrekken. Erg irritant, maar zeker niet alleen bij Feyenoord. Ik denk dat de extra minuten prima waren. 20 seconde rekken, een minuut extra tijd erbij. Als alle scheidsrechters dat gaan doen zoals bij deze wedstrijd, is het voordeel er snel van af en komt het minder voor.
Ik moet toch mezelf tot de orde roepen. Ik vind de wedstrijd niet heel goed. Ik vond het een zwakke prestatie van van persie. Ik vind dat we afscheid van hem moeten nemen. Ik vind ajax en psv stiekem veel beter. Daar zit veel meer voetbal in. Ik ben erg jaloers op deze clubs omdat ze een mooier stadion hebben, betere trainers en een betere td. En het meest belangrijke is dat ze daar geen cultuurbewakers nodig hebben.
@Flamingo ze kunnen beter alle reactiemogelijkheden uitzetten. Verwacht nou maar niet dat ze ook maar iets gaan doen. De nominatie voor wedlbsite van het jaar komt waarschijnlijk alleen door alle 6 dubbele accounts die de redactie zelf heeft aangemaakt om genomineerd te worden, want hun kwaliteit is om te janken
