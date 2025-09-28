Live voetbal 8

Feyenoord verslaat FC Groningen in moeizame en rommelige wedstrijd

Hadj Moussa en Ueda vieren de treffer van Feyenoord
Foto: © Imago
23 reacties
Maurice Mazenier
28 september 2025, 16:34

Feyenoord heeft zondagmiddag een uiterst moeizame zege geboekt op FC Groningen. In een ontzettend rommelige wedstrijd, die bol stond van de vele blessurebehandelingen, was het uiteindelijk spits Ayase Ueda die de winnende treffer maakte voor de ploeg van trainer Robin van Persie.

Van Persie kon in de Euroborg niet beschikken over Sem Steijn, die werd vervangen door Oussama Targhalline. Daardoor schoof Luciano Valente een stukje naar voren op het middenrif van Feyenoord. Beide ploegen begonnen aftastend aan het duel en FC Groningen kreeg na slechts twee minuten al een fikse tegenvaller te verwerken. Marco Rente greep na een sprintduel naar zijn hamstring en moest vervangen worden door Tyrique Mercera.

De openingsfase in de wedstrijd stond bol van de blessurebehandelingen, want ook Stije Resink moest worden behandeld na een botsing met Anis Hadj Moussa. Halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd iets meer tot ontbranding en kreeg Givairo Read een kans na een goede lage voorzet van Hadj Moussa, de verdediger schoot alleen hoog over. Enkele minuten later was het Ayase Ueda die nipt overkopte. De grootste kans van de eerste helft was ook voor de Japanner. Na een geweldige aanname glipte Ueda langs Dies Janse, waarna hij op Etienne Vaessen stuitte. In de blessuretijd van de eerste helft golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden om tot scoren te komen, alleen zowel FC Groningen als Feyenoord slaagde daar niet in.

De tweede helft leek zich op eenzelfde manier te vervolgen als de eerste helft, maar binnen vijf minuten na rust was er dan toch de voorsprong voor Feyenoord. Op aangeven van Jordan Bos knikte Ueda de 0-1 achter FC Groningen-doelman Vaessen. Het leek de wedstrijd ten goede te komen, want het duel kwam vervolgens tot leven. Ook omdat FC Groningen wat nadrukkelijker de aanval de zocht. Tot grote kansen leidde dat echter nog niet voor de Trots van het Noorden.

Na iets meer dan een uur spelen was er dan toch een ontzettend grote kans voor FC Groningen om gelijk te maken. Na een fraaie aanval stond Jörg Schreuders plots oog in oog met Timon Wellenreuther, alleen hij schoot recht op de Feyenoord-goalie af. Met een attente reactie voorkwam de Duitser een rebound. Enkele minuten later was Feyenoord heel dichtbij de 0-2, maar een schot van Leo Sauer belandde via Tyrique Mercera op de paal.

Vervolgens kabbelde de wedstrijd zich voort en krijgen ploegen geen grote kansen. In de blessuretijd was er ook weer het nodige oponthoud, waardoor de wedstrijd al rommeliger werd. In eerste instantie werd er zes minuten bijgetrokken, maar dit liep uiteindelijk al op naar negen minuten extra tijd. Tot grote onvrede van onder meer Van Persie en John de Wolf. In het tumultueuze slot waren er echter geen kansen, waardoor de voorsprong van Feyenoord niet meer in gevaar kwam. De Rotterdammers staan daarmee na zeven wedstrijden op negentien punten en behouden daarmee de koppositie. Het verschil met naaste belager PSV bedraagt drie punten.

descheids
7 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wow wint Feyenoord nou alweer??? Dat is toch best knap! Ze bleven strijden en weer slepen ze de 3 punten naar binnen zonder tegengoal! Dat is heel knap dat RVP het weer flikt cooking!!!! 👍🏾👍🏾👍🏾

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids rvp is de Rotterdams farioli vorige seizoen hadden ze in 010 zoveel afschuw voor de speelwijze van de Ajax coach dat ze het nu van hem aan het overnemen zijn dus de Calimero style in 010 blijf doorgaan daar

descheids
182 Reacties
10 Dagen lid
303 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@haha, kijk eens naar het aantal dagen lid van het account waarop je reageert ;)

descheids
182 Reacties
10 Dagen lid
303 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit gaat niet goedkomen, matige wedstrijd van feijenoord. Braga al veel te sterk en nu ook steijn weg. Ik zie het somber in.

😎jurgen😎
64 Reacties
10 Dagen lid
43 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@descheids als je maagd bent met je 23ste en bij oma woont is wereld nogal somber kop op knul er is vast wel iemand ergens in Urk die........ alhoewel uhhh laat maar hey weet je wat doe een oproep!

Quarlon
781 Reacties
1.098 Dagen lid
3.507 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja Ajax en PSV waren niet matig natuurlijk 😅

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Quarlon ontopic blijven graag gaat nu om jou cl waardige club die zich diep moet schamen voor alle wanvertoningen die ze hebben vertoond de afgelopen middag hahahahahaha

Vriendje Stokvis
1.336 Reacties
374 Dagen lid
7.961 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat ajax was geweldig. Kregen wel weer wat hulp van de scheids en de var maar ze staken er met kop en schouders boven uit. NAC werd helemaal zoek gespeeld. Ja die gaan de CL wel winnen.

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis met het tijd rekken van je keeper en het gezeur van je oud aanvoerder mag je blij zijn dat je met 11 spelers het einde heeft gehaald dus niet zo piepen over een andere club die de var en scheids heeft mee gehad in de wedstrijd

Quarlon
781 Reacties
1.098 Dagen lid
3.507 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@haha drie punten lachebekje. Ik weet dat je opmerkingen uit frustratie voort komen

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Quarlon en die opmerkingen van jou dan van de week die waren zeker omdat je vrolijk was op woensdag avond hahahahahaha

😎jurgen😎
64 Reacties
10 Dagen lid
43 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@quarlon hij weet serieus uit frustratie gewoon totaal niet wat te schrijven echt te grappig iedereen lacht hem uit hier.

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@😎jurgen😎 nee jij trekt volle zalen wou je zeggen met al je herhaal teksten hier over niks meer weten te schrijven janken jongen janken

😎jurgen😎
64 Reacties
10 Dagen lid
43 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!

Vriendje Stokvis
18 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord gaat de Europa league winnen

descheids
182 Reacties
10 Dagen lid
303 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alleen braga uit is vrij lastig haha. Er zijn mensen hier die het ook de spek en bonen league noemen

Ɗohan Jerksen
15 Reacties
24 Dagen lid
0 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet het sterkste optreden van Feyenoord, maar de wedstrijd was wel vermakelijk. Groningen gaf echt alles, leuk om te zien. Ondanks dat de gehele top 3 dit weekend niet sterk speelde, kwam Feyenoord uiteindelijk wel het beste voor de dag denk ik. Stukje met strijd alles over de streep proberen te trekken. Wel tekenend voor de top 3: ondanks geen sterke wedstrijden, wel alle drie de punten gepakt. Dat is waarom ze de top 3 zijn. Ik vond de scheidsrechter erg wisselvallig fluiten en niet consequent, maar wel goed dat hij voor het tijdrekken direct extra minuten gaf. Als elke scheidsrechter dat zou doen, zou er minder tijdgerekt worden.

Hahahahahaha en jullie dan
1.090 Reacties
820 Dagen lid
7.095 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ɗohan Jerksen extra minuten waren te weinig de keeper van Feyenoord doet dat de hele wedstrijd door let er maar eens op en zeker als ze al vroeg op voorsprong komen

Ɗohan Jerksen
15 Reacties
24 Dagen lid
0 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan Zo'n beetje elke club heeft een aantal spelers die tijdrekken. Erg irritant, maar zeker niet alleen bij Feyenoord. Ik denk dat de extra minuten prima waren. 20 seconde rekken, een minuut extra tijd erbij. Als alle scheidsrechters dat gaan doen zoals bij deze wedstrijd, is het voordeel er snel van af en komt het minder voor.

Vriendje Stokvis
18 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord is de nummer 1 club van de eredivisie

😎jurgen😎
33 Reacties
9 Dagen lid
18 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik moet toch mezelf tot de orde roepen. Ik vind de wedstrijd niet heel goed. Ik vond het een zwakke prestatie van van persie. Ik vind dat we afscheid van hem moeten nemen. Ik vind ajax en psv stiekem veel beter. Daar zit veel meer voetbal in. Ik ben erg jaloers op deze clubs omdat ze een mooier stadion hebben, betere trainers en een betere td. En het meest belangrijke is dat ze daar geen cultuurbewakers nodig hebben.

Flamingo
286 Reacties
780 Dagen lid
2.020 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FCupdate, kunnen jullie ook afrekenen met die dubbele accounts? Het is behoorlijk zielig, treedt hier aub tegen op, of wordt alles tegenwoordig maar toegelaten?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
645 Reacties
1.098 Dagen lid
4.394 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Flamingo ze kunnen beter alle reactiemogelijkheden uitzetten. Verwacht nou maar niet dat ze ook maar iets gaan doen. De nominatie voor wedlbsite van het jaar komt waarschijnlijk alleen door alle 6 dubbele accounts die de redactie zelf heeft aangemaakt om genomineerd te worden, want hun kwaliteit is om te janken

FC Groningen
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

