Bas Nijhuis blundert gigantisch bij Groningen tegen Feyenoord

Een enorme inschattingsfout van scheidsrechter Bas Nijhuis tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord is zondagmiddag niet onopgemerkt gebleven. De arbiter kon vlak voor rust in de Euroborg op een massaal fluitconcert rekenen na een bijzonder moment.

Nijhuis vergaloppeerde zich diep in de extra speeltijd van de eerste helft tussen FC Groningen en Feyenoord. De scheidsrechter was er van overtuigd dat er een overtreding werd gemaakt op Feyenoord-verdediger Malcolm Jeng, die met veel pijn naar de grond ging. Jeng had inderdaad veel pijn en moest het veld geblesseerd verlaten, maar dat lag niet aan een speler van FC Groningen.

De centrumverdediger van de Rotterdammers bleef namelijk haken in het gras. Tot grote verbazing van de gehele Eurborg en technische staf van FC Groningen besloot Nijhuis de bezoekers uit Rotterdam een vrije trap mee te geven na het incident.

Even later in de tweede helft blunderde de arbiter opnieuw, toen hij een opzichtige duw in de rug van Feyenoord-rechtsback Givairo Read onbestraft liet. Heel Feyenoord reageerde daar vol verbazing op, waarna de klagende doelman Timon Wellenreuther een gele kaart kreeg.

Bekijk hieronder de beelden van het incident met Malcolm Jeng: