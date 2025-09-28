Live voetbal 8

Bas Nijhuis blundert gigantisch bij Groningen tegen Feyenoord

Bas Nijhuis
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Tijmen Gerritsen
28 september 2025, 15:56

Een enorme inschattingsfout van scheidsrechter Bas Nijhuis tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord is zondagmiddag niet onopgemerkt gebleven. De arbiter kon vlak voor rust in de Euroborg op een massaal fluitconcert rekenen na een bijzonder moment.

Nijhuis vergaloppeerde zich diep in de extra speeltijd van de eerste helft tussen FC Groningen en Feyenoord. De scheidsrechter was er van overtuigd dat er een overtreding werd gemaakt op Feyenoord-verdediger Malcolm Jeng, die met veel pijn naar de grond ging. Jeng had inderdaad veel pijn en moest het veld geblesseerd verlaten, maar dat lag niet aan een speler van FC Groningen.

Artikel gaat verder onder video

De centrumverdediger van de Rotterdammers bleef namelijk haken in het gras. Tot grote verbazing van de gehele Eurborg en technische staf van FC Groningen besloot Nijhuis de bezoekers uit Rotterdam een vrije trap mee te geven na het incident.

Even later in de tweede helft blunderde de arbiter opnieuw, toen hij een opzichtige duw in de rug van Feyenoord-rechtsback Givairo Read onbestraft liet. Heel Feyenoord reageerde daar vol verbazing op, waarna de klagende doelman Timon Wellenreuther een gele kaart kreeg.

Bekijk hieronder de beelden van het incident met Malcolm Jeng:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Kenneth Taylor en Oscar Gloukh vieren de 2-1 bij Ajax - NAC

Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
4 2 reacties
Reageren
2 reacties
Hahahahahaha en jullie dan
1.077 Reacties
820 Dagen lid
7.087 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Schwalbe van het seizoen 2025-2026 komt op naam van Eén Feyenoorder hahahahaha

Sparta010
119 Reacties
734 Dagen lid
644 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vroeger liet Nijhuis nog weleens doorspelen na een kleine overtreding. Tegenwoordig hoef je geen eens een overtreding te maken en fluit hij al.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hahahahahaha en jullie dan
1.077 Reacties
820 Dagen lid
7.087 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Schwalbe van het seizoen 2025-2026 komt op naam van Eén Feyenoorder hahahahaha

Sparta010
119 Reacties
734 Dagen lid
644 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vroeger liet Nijhuis nog weleens doorspelen na een kleine overtreding. Tegenwoordig hoef je geen eens een overtreding te maken en fluit hij al.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Feyenoord

FC Groningen
14:30
Feyenoord
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Malcolm Jeng

Malcolm Jeng
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mrt. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Reims
3
0
2023
Sirius
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
Groningen
6
3
12
5
NEC
7
8
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel