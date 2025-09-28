Bekende van Steijn met stomheid geslagen door keuze Van Persie

De keuze van Robin van Persie om tot aanvoerder van Feyenoord te benoemen blijft voor velen een bijzondere. Dat geldt ook voor Arnold Bruggink, tot deze zomer technisch directeur van FC Twente.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie worden de beelden van hét interview van Steijn nog eens getoond. De grote aankoop van Feyenoord sprak over egoïsme bij zijn ploeggenoten, direct na de verliespartij in en tegen Braga (0-1). Bruggink was niet verbaasd door de opvallende uitspraken van Steijn, die hij tijdens hun gezamenlijke tijd bij FC Twente goed leerde kennen.

Artikel gaat verder onder video

"Zoals hij in dit interview spreekt, zo ken ik Sem. Het verbaasde mij heel erg dat hij aanvoerder werd", oordeelt Bruggink, die denkt dat Steijn nu nog niet rijp is voor die rol. "Over twee jaar zal hij een hele goede aanvoerder voor Feyenoord zijn, dat denk ik oprecht. Alleen de vraag is of je hem er nu al mee moet belasten."

De middenvelder is met zijn goals erg belangrijk voor zijn ploeg, maar krijgt nu teveel verantwoordelijkheden volgens Bruggink. "Hij verschijnt nu telkens in interviews, dat vind ik vrij vroeg. Sem is iemand die heel betrokken is bij alles en hij heeft een fenomenale mentaliteit. Ik vraag me alleen af of deze extra verantwoordelijkheid echt nodig is. Ik denk dat het wel veel is voor hem." Naast zijn belangrijkere rol in de media, moet Steijn ook zijn ploeggenoten van advies voorzien en verbaal zijn steentje bijdragen in het veld.

Volg de wedstrijd Groningen - Feyenoord via ons liveblog!