Paixão dankbaar voor Feyenoord-drietal: ‘Belangrijker dan iedereen denkt’

is dankbaar voor zijn samenwerking met John de Wolf bij Feyenoord, zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf. De waarde van de assistent-trainer voor de spelersgroep wordt door velen onderschat, vindt de Braziliaan. Ook de samenwerking met Arne Slot en Robin van Persie vond hij erg prettig.

Paixão verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Olympique Marseille. In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op zijn tijd in Rotterdam en is hij onder meer blij met Arne Slot te hebben gewerkt. “Hij heeft me enorm geholpen. Maar hij is voor mij vooral een speciale coach geworden omdat hij me ook buiten het veld naar een ander level heeft gebracht”, is de aanvaller lovend. “Hij heeft me tot een goed mens gemaakt door altijd het goede voorbeeld te geven. In mijn eerste seizoen gingen de dingen niet makkelijk, maar hij ging met me aan de slag en daardoor kon ik doorgroeien tot een topspeler.”

Opvolger Brian Priske wordt niet genoemd, maar Paixão heeft wel lof voor Robin van Persie, met wie hij zijn laatste maanden in De Kuip werkte. “Hij zit in dezelfde lijn als Arne Slot. Ook Van Persie heeft me in die laatste maanden nog dingen laten zien waar ik van profiteer”, steekt hij weer de loftrompet. “Hij is een supergoed mens, een fenomenale kerel voor de spelers. Rustig en toch heel ambitieus.”

Tot slot begint de Braziliaan over ‘João’ de Wolf. “Die is totaal anders dan Van Persie en Slot, maar hij is veel belangrijker voor de spelers dan iedereen vermoedt.” Over De Wolf bestaan soms de vermoedens dat hij enkel als cultuurbewaker in de technische staf van Feyenoord zit en verder weinig bijdraagt. “John helpt iedere speler, motiveert als je het moeilijk hebt door wat dan ook. Hij heeft veel meegemaakt als speler en als mens. Hij geeft zijn ervaringen door als het nodig is”, spreekt Paixão dat tegen. “Met hem in de buurt voelde ik me altijd goed. Ik denk dat het voor alle spelers geldt. Want je hebt allemaal wel eens een rotdag of een periode dat het niet zo fijn gaat, toch? Zijn rol is bij Feyenoord belangrijk.”