Topaankoop Feyenoord krijgt forse kritiek wegens houding

Wim Kieft is niet te spreken over de manier waarop zich momenteel gedraagt, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf. De aanvoerder van Feyenoord beschuldigde na de nederlaag bij SC Braga (1-0) zijn ploeggenoten van egoïsme, maar volgens Kieft moet hij het ook bij zichzelf zoeken.

Steijn werd deze zomer door Feyenoord als topaankoop overgenomen van FC Twente. De middenvelder kreeg van Robin van Persie bij zijn officiële debuut direct de aanvoerdersband. Deze week was de captain opvallend in het nieuws, toen hij zijn ploeggenoten openlijk afviel en ze betichtte van egoïsme. Volgens Kieft weet Steijn inmiddels dat Feyenoord ‘een grotere club met meer impact’ is dan FC Twente.

“Als je dan niet in beeld komt tegen Braga, gewoon slecht speelt, geen inbreng hebt in het aanvalsspel van Feyenoord en na afloop medespelers bekritiseert en beschuldigt van egoïsme, dan is de kritiek die op je neerdaalt veel heftiger dan bij FC Twente”, stelt de voormalig spits. “Helemaal als je niet scoort. Een benutte penalty bij AZ is niet genoeg meer voor Steijn.”

Beslissingen Van Persie helpen Steijn niet

Ook de beslissingen van Van Persie helpen Steijn volgens Kieft niet om te wennen aan een hoger niveau. Zowel de aanvoerdersband als het wisselen van zeven spelers voor de wedstrijd tegen Braga noemt de oud-voetballer als opvallende beslissingen. “Waarom borduurt hij niet verder op een goede seizoenstart in de Eredivisie? Een goed resultaat in Portugal had Steijn nooit in de verleiding gebracht om zijn ploeggenoten af te vallen.”

Kieft ziet nu een grote vraag: “Hoe gaat Steijn met zo’n situatie bij een topclub om? Ontwikkelt hij zich, wordt hij er beter van of gaat hij eronder gebukt en wordt alles een last voor Steijn.” De oud-spits stelt dat de komende weken zal blijken of Steijn aanhaakt of afhaakt. “Het feit dat hij aanvoerder is en iedereen daarom bij hem aanklopt, werkt niet mee om je rustig te ontwikkelen als je net komt kijken bij een Nederlandse topclub.”