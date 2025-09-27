Topaankoop Feyenoord krijgt forse kritiek wegens houding

Wim Kieft is niet te spreken over de manier waarop Sem Steijn zich momenteel gedraagt, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf. De aanvoerder van Feyenoord beschuldigde na de nederlaag bij SC Braga (1-0) zijn ploeggenoten van egoïsme, maar volgens Kieft moet hij het ook bij zichzelf zoeken.
Steijn werd deze zomer door Feyenoord als topaankoop overgenomen van FC Twente. De middenvelder kreeg van Robin van Persie bij zijn officiële debuut direct de aanvoerdersband. Deze week was de captain opvallend in het nieuws, toen hij zijn ploeggenoten openlijk afviel en ze betichtte van egoïsme. Volgens Kieft weet Steijn inmiddels dat Feyenoord ‘een grotere club met meer impact’ is dan FC Twente.
“Als je dan niet in beeld komt tegen Braga, gewoon slecht speelt, geen inbreng hebt in het aanvalsspel van Feyenoord en na afloop medespelers bekritiseert en beschuldigt van egoïsme, dan is de kritiek die op je neerdaalt veel heftiger dan bij FC Twente”, stelt de voormalig spits. “Helemaal als je niet scoort. Een benutte penalty bij AZ is niet genoeg meer voor Steijn.”
Ook de beslissingen van Van Persie helpen Steijn volgens Kieft niet om te wennen aan een hoger niveau. Zowel de aanvoerdersband als het wisselen van zeven spelers voor de wedstrijd tegen Braga noemt de oud-voetballer als opvallende beslissingen. “Waarom borduurt hij niet verder op een goede seizoenstart in de Eredivisie? Een goed resultaat in Portugal had Steijn nooit in de verleiding gebracht om zijn ploeggenoten af te vallen.”
Kieft ziet nu een grote vraag: “Hoe gaat Steijn met zo’n situatie bij een topclub om? Ontwikkelt hij zich, wordt hij er beter van of gaat hij eronder gebukt en wordt alles een last voor Steijn.” De oud-spits stelt dat de komende weken zal blijken of Steijn aanhaakt of afhaakt. “Het feit dat hij aanvoerder is en iedereen daarom bij hem aanklopt, werkt niet mee om je rustig te ontwikkelen als je net komt kijken bij een Nederlandse topclub.”
Het is werkelijk een schande dat Sem Steijn is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Deze speler heeft nog helemaal niets bewezen op het hoogste niveau en mist de kwaliteiten die je mag verwachten van iemand die in Oranje speelt. Het is onbegrijpelijk dat er voor hem een plek is vrijgemaakt, terwijl er genoeg andere spelers zijn die hun strepen al hebben verdiend en veel meer recht hebben op een selectie. Dit soort keuzes haalt de geloofwaardigheid van de bondscoach onderuit. Oranje moet een elftal zijn van de besten, niet van spelers die er simpelweg nog lang niet klaar voor zijn. Dat gezegd hebbende vind ik Steijn ook echt geen topspelers motoriek hebben, hij oogt niet flexibel en komt bij mij echt lomp over. Als je een topper bent kan je wel meer dan een goaltje maken vanuit een penalty tegen AZ.
Ze hebben daar, of eigenlijk van Persie, toch echt de fout gemaakt om die Steijn meteen aanvoerder te maken. Het resultaat is dat die jongen daar nu (al) rondloopt met het idee dat ie de grote meneer is en kan roepen wat ie wil. Ik vind de kritiek van Kieft heel terecht.
@Arena Hoe kom je erbij dat er een fout is gemaakt? Feyenoord staat bovenaan, er zit bakken potentie in dat team en ze laten samen met AZ momenteel veruit het beste voetbal zien. Als er ergens fouten zijn gemaakt, zou ik toch een stuk lager op de ranglijst gaan kijken…
@Vriendje Stokvis, wat een onzin kleinkind is gewoon mijn mening ben ook vaak genoeg kritisch op Ajax. Zelf doe je het ook maar andersom ga je janken 🤣🤦♂️ onder het nieuws artikel van Henderson plaats jij dit: Er is natuurlijk totaal geen atmosfeer te vinden in die hele arena niet Wat een saai stadion is dat het heeft geen ziel niet echt. Ik begrijp hem wel. Dus nogmaals niet janken schijnheilige Duitser.
Het is onhandig. Het is gebeurd. Dat gezeik over het aanvoerderschap wat te pas en te onpas wordt aangehaald. Steijn was een grote meneer bij Twente en werd daar ook geinterviewd. Tegenwoordig wordt iedereen na de wedstrijd geinterviewd, en als het dan interessant is wordt het besproken. Niet alleen de aanvoerder. De interviews na de wedstrijd, met de gebruikte woorden, was onhandig. Maar de media maakt hier een spektakel van. En Steijn als middenvelder heeft al aardig wat doelpunten. Ja, hij scoort niet alle wedstrijden. Maar een beetje spits zou hopen op zijn moyenne. Of hij goed is voor oranje, dat moeten we zien. Maar waarom niet, zijn uitstraling zoals (XXX zegt) is weliswaar niet in zijn voordeel. Maar zo zijn er weer meer geweest. Zolang zijn functie duidelijk is, hij zijn inzet toont en hij een kwaliteit brengt die gemist wordt. Zoals Weghorst, Toornstra ook hun functie hebben en hadden.
