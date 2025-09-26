Van Persie ontkent opvallend gerucht: 'Het is gewoon niet de waarheid...'

Robin van Persie weet niks van de vermeende ‘praatsessies’ die hij volgens De Telegraaf zou hebben gehad met . Aanleiding hiervoor zou het opvallende interview van de aanvoerder na de verloren Europa League-wedstrijd tegen SC Braga (1-0) zijn, maar de oefenmeester ontkent dit stellig.

Het interview van Steijn voor de camera’s van Ziggo Sport maakte woensdagavond de tongen los. De zichtbaar gefrustreerde middenvelder sprak onder meer over ‘egoïsme’ bij zijn ploeggenoten. Van Persie werd na afloop ook geïnterviewd en was verbaasd over de uitspraken van zijn aanvoerder. De Telegraaf wist zodoende daags na de wedstrijd te melden dat er ‘praatsessies’ zouden gaan plaatsvinden tussen Van Persie en Steijn.

Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag wordt de oefenmeester gevraagd naar die gang van zaken. “Ik hoorde dat er praatsessies zouden zijn geweest. Dat is mij ontgaan, want die waren er simpelweg niet. Bijzonder hoe dat gaat. Dat is gewoon niet de waarheid”, reageert Van Persie met de nodige verbazing.

“Rondom iedere wedstrijd spreek ik spelers en ik heb Sem ook gesproken. Maar dat is geen praatsessie, volgens mij. Zo werd het een beetje belicht. Ik heb niet het stuk gelezen. Het is vaak een kop en dan scroll ik snel door. Maar ik heb hem gesproken. Sem heeft zijn mening gegeven en ik heb mijn mening gegeven na afloop. Daar hebben we het over gehad, streep eronder en door”, voegt Van Persie toe. De trainer erkent later in de persconferentie dat hij ‘een woordkeuze’ van Steijn niet handig vond. Vermoedelijk doelt de trainer dan op de term ‘egoïsme’.