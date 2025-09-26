Live voetbal

Van Persie ontkent opvallend gerucht: 'Het is gewoon niet de waarheid...'

Robin van Persie tijdens persconferentie
Foto: © Feyenoord One
2 reacties
Luuk van Grinsven
26 september 2025, 14:54   Bijgewerkt: 15:55

Robin van Persie weet niks van de vermeende ‘praatsessies’ die hij volgens De Telegraaf zou hebben gehad met Sem Steijn. Aanleiding hiervoor zou het opvallende interview van de aanvoerder na de verloren Europa League-wedstrijd tegen SC Braga (1-0) zijn, maar de oefenmeester ontkent dit stellig.

Het interview van Steijn voor de camera’s van Ziggo Sport maakte woensdagavond de tongen los. De zichtbaar gefrustreerde middenvelder sprak onder meer over ‘egoïsme’ bij zijn ploeggenoten. Van Persie werd na afloop ook geïnterviewd en was verbaasd over de uitspraken van zijn aanvoerder. De Telegraaf wist zodoende daags na de wedstrijd te melden dat er ‘praatsessies’ zouden gaan plaatsvinden tussen Van Persie en Steijn.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag wordt de oefenmeester gevraagd naar die gang van zaken. “Ik hoorde dat er praatsessies zouden zijn geweest. Dat is mij ontgaan, want die waren er simpelweg niet. Bijzonder hoe dat gaat. Dat is gewoon niet de waarheid”, reageert Van Persie met de nodige verbazing.

“Rondom iedere wedstrijd spreek ik spelers en ik heb Sem ook gesproken. Maar dat is geen praatsessie, volgens mij. Zo werd het een beetje belicht. Ik heb niet het stuk gelezen. Het is vaak een kop en dan scroll ik snel door. Maar ik heb hem gesproken. Sem heeft zijn mening gegeven en ik heb mijn mening gegeven na afloop. Daar hebben we het over gehad, streep eronder en door”, voegt Van Persie toe. De trainer erkent later in de persconferentie dat hij ‘een woordkeuze’ van Steijn niet handig vond. Vermoedelijk doelt de trainer dan op de term ‘egoïsme’.

0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
891 Reacties
46 Dagen lid
2.216 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De Telegraaf doet aan opruiing, dat is een ding dat zeker is, maar je kan met de beste wil van de wereld niet ontkennen dat van Persie al aardig wat gedoe heeft medeveroorzaakt, zo niet zelf veroorzaakt. Of het praatsessies waren of een eenmalig gesprekje doet er niet zoveel toe. Iedereen heeft in de gaten dat het tussen van Persie en enkele spelers (en misschien ook te Kloese) niet lekker loopt.

Sja
57 Reacties
314 Dagen lid
161 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Kan niets anders dan 't hier mee eens zijn, prima verwoord👌🏻. Los daarvan vind ik wel dat Feyenoord in hun sterkste opstelling wel het beste voetbal laat zien. Wie weet worden we nog positief verrast als v. Persie de 2e garnituur een stuk beter aan het voetballen krijgt naar mate 't seizoen vordert. Als daarnaast Ajax en Psv hun draai ook meer gaan vinden en je daar AZ bij op telt gaan we een mooi seizoen tegemoet💯.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

