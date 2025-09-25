Van Persie en Steijn lijnrecht tegenover elkaar: praatsessies moeten vertrouwen herstellen

Feyenoord likt de wonden na de teleurstellende 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Braga op de eerste speeldag van de Europa League. Volgens De Telegraaf zijn er donderdag 'praatsessies' gehouden om de gelederen bij de club weer te sluiten en om het vertrouwen tussen aanvoerder Sem Steijn en trainer Robin van Persie weer te herstellen.
Van Persie besloot voor het duel met SC Braga zijn opstelling flink overhoop te gooien en wisselde liefst zeven keer. Het gewenste effect had dat niet, want Feyenoord kwam ontzettend pover voor de dag in Portugal. Uiteindelijk verloren de Rotterdammers met 1-0 door een late van Fran Navarro. Na afloop spuwde captain Steijn zijn gal voor de camera van Ziggo Sport, iets waar trainer Van Persie niet van gediend was.
Steijn viel zijn 'egoïstische medespelers, waarbij hij hoogstwaarschijnlijk doelde op aanvallers Gaoussou Diarra en Gonçalo Borges, publiekelijk af. Trainer Van Persie bekritiseerde zijn aanvoerder daarop om zijn uitspraken, maar ook om het vertoonde spel. Inmiddels lijken de rapen gaar in Rotterdam-Zuid. "Praatsessies bij Feyenoord om gelederen te sluiten en vertrouwen tussen woeste aanvoerder Sem Steijn en boze trainer Robin van Persie te herstellen", kopt De Telegraaf.
"Praatsessies op weg naar Rotterdam en voor het vertrek naar FC Groningen moeten de boel gladstrijken bij de koploper van de Eredivisie", schrijft Valentijn Driessen. " Anders kan het verlies in Portugal en de daarmee samenhangende negativiteit nog veel meer schade aanrichten. Boosdoener voor dit alles was trainer Van Persie. Als geen ander mocht hij zich de valse Europese start aanrekenen. Hij nam het treffen tegen Braga voor een premie van 450.000 euro niet serieus en minachtte de 1200 meegereisde Feyenoord-fans met de B-keus van de club", aldus die journalist, die verwacht dat er 'harde noten worden gekraakt' om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.
Ik vond van persie kritisch op de club en de spelers. Benieuwd wat te kloese hiervan gaat vinden. Praatsessies wordt niemand blij van. Geeft aan dat het dus helemaal niet goed gaat. Heb het idee dat er een machtstrijd gaande is tussen van persie en te kloese.
@descheids. De redactie van deze site (of zit je daar zelf bij?) staat volledig achter je hoor want ze hebben mijn reactie weggehaald. Ik ben trouwens als Gelderse voor FC Utrecht zoals heel mijn familie. Kan echter het afkatten wat jullie (Ajax en Feijenoord supporters) naar elkaar doen niet uitstaan. Groeten, dit zal zo’n beetje mijn laatste reactie
Martine met jou ben ik het volledig eens zit ook al een poos te twijfelen om hier te stoppen . Er zitten hier te veel sfeerverziekers dan voetbal liefhebbers , tuurlijk mag je voorkeur van club hebben das mooi als we allemaal de zelfde club supporteren is er ook niets aan . Groetjes van een voetbal liefhebber
Of deze band nog goed komt lijkt me sterk. Als je van Persie zo bekijkt en aanhoort is het voor de TV e.d. een aardig manneke die veel lacht en plerzier uitstraalt maar op de achtergond is het een grote eigenwijze bal met veel capsones. Laat hem een van de beste zijn geweest met voetballen, dat wil nog niet zeggen dat je als trainer ook al meteen aan de top staat. Als een beetje Feyenoorder heb ik mij enorm gestoord aan zijn handelwijze en keur dat op alle fronten af. Welke komiek gaat er nu voor de CL waar toch geheel Europa mee naar uitkijkt dit flikken en ik begrijp niet dat de TD niet vooraf al ingegrepen heeft. 7 wissels en dan noh spelers waarvan je al weet dat ze misslukt zijn. Ook te Kloese kun je dit kwalijk nemen om voor zoveel geld spelers binnen te halen alleen op date. Scout verdomme goed en haal dan spelers binnen maar dit is vanafstand paniekaankopen doen. Dat Steijn en van Persie lijnrecht tegenover elkaar staat is het goed recht van de aanvoerder. Ik kan me indenken dat hij ook niet blij is met zo'n opstelling en dat hij dan dingen zegt die niet in het straatje passen van mister van Persie blijkt wel dat die nog enorm veel moet leren en niet tegen kritiek kan. Hopende dat ze de rijen kunnen sluiten en met de winterstop de falende spelrds van de hand kunnen doen en die nooit meer opstellen, die maken nu alles kapot.
Jongens, het is de telegraaf. Het is dus Valentijn Driessen. Uiteraard is er een praatsessie. Die was er ook geweest als Steijn/RvP niet het interview had gegeven. Die was er ook geweest als er met 10-0 was gewonnen. Evalueren van de wedstrijd is er altijd. Dingen gaat goed (gisteren niet echt), en dingen gaan niet goed (gisteren volledige wedstrijd). En ja, in de interviews mag je veel zeggen maar publiekelijk je team afbranden is er niet eentje van. Steijn legde de schuld volledig bij anderen. Dat is niet waar, hij was ook niet zonder fouten. RvP spreekt hem hier op aan (dat is ok) maar via de media (dat is niet ok).
