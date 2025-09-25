Van Persie en Steijn lijnrecht tegenover elkaar: praatsessies moeten vertrouwen herstellen

Feyenoord likt de wonden na de teleurstellende 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Braga op de eerste speeldag van de Europa League. Volgens De Telegraaf zijn er donderdag 'praatsessies' gehouden om de gelederen bij de club weer te sluiten en om het vertrouwen tussen aanvoerder en trainer Robin van Persie weer te herstellen.

Van Persie besloot voor het duel met SC Braga zijn opstelling flink overhoop te gooien en wisselde liefst zeven keer. Het gewenste effect had dat niet, want Feyenoord kwam ontzettend pover voor de dag in Portugal. Uiteindelijk verloren de Rotterdammers met 1-0 door een late van Fran Navarro. Na afloop spuwde captain Steijn zijn gal voor de camera van Ziggo Sport, iets waar trainer Van Persie niet van gediend was.

Steijn viel zijn 'egoïstische medespelers, waarbij hij hoogstwaarschijnlijk doelde op aanvallers Gaoussou Diarra en Gonçalo Borges, publiekelijk af. Trainer Van Persie bekritiseerde zijn aanvoerder daarop om zijn uitspraken, maar ook om het vertoonde spel. Inmiddels lijken de rapen gaar in Rotterdam-Zuid. "Praatsessies bij Feyenoord om gelederen te sluiten en vertrouwen tussen woeste aanvoerder Sem Steijn en boze trainer Robin van Persie te herstellen", kopt De Telegraaf.

"Praatsessies op weg naar Rotterdam en voor het vertrek naar FC Groningen moeten de boel gladstrijken bij de koploper van de Eredivisie", schrijft Valentijn Driessen. " Anders kan het verlies in Portugal en de daarmee samenhangende negativiteit nog veel meer schade aanrichten. Boosdoener voor dit alles was trainer Van Persie. Als geen ander mocht hij zich de valse Europese start aanrekenen. Hij nam het treffen tegen Braga voor een premie van 450.000 euro niet serieus en minachtte de 1200 meegereisde Feyenoord-fans met de B-keus van de club", aldus die journalist, die verwacht dat er 'harde noten worden gekraakt' om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.