Feyenoord-aankoop was 'schrijnend' tegen Braga: 'Werkelijk alles verkeerd gedaan, ongelooflijk'

, en werden deze zomer voor ongeveer twintig miljoen gehaald door Feyenoord, maar kunnen tot nog toe niet bekoren. Het drietal aanvallers viel in en tegen Braga (0-1 verlies) compleet door de mand.

Om spelers wat rust te gunnen en anderen een kans te geven, besloot Robin van Persie woensdagavond zijn elftal voor het duel met Braga te veranderen. Tengstedt, Diarra en Borges kregen de kans, maar lieten bepaald geen onuitwisbare indruk achter. De Deen kwam deze zomer voor zes miljoen, Diarra voor bijna vier, terwijl Borges een prijskaartje van tien miljoen aan zich heeft hangen. Het kapitaal stond op het veld, maar de kwaliteit viel tegen.

Bij Voetbalpraat is er complete verbazing over het erbarmelijke niveau dat de drie aanvallers tegen Braga haalden. "Tengstedt heeft maar één bal geraakt en die kaats was volgens mij nog verkeerd ook", begint Karim El Ahmadi tijdens de nabeschouwing. "Borges had zijn eigen bal bij zich, die was alleen maar bezig met zichzelf. Diarra heeft bijna geen bal goed geraakt. Nu begrijp ik wel dat ze vanaf dag één niet veel speelminuten hebben gekregen."

Anco Jansen gaat nog een stapje verder en richt zijn kritiek vooral op Borges, de duurste van de drie genoemde aanvallers. "Tegen Fenerbahçe viel hij al behoorlijk door de mand, maar vandaag was het echt schrijnend. Hij heeft negentig minuten mogen spelen en werkelijk alles verkeerd gedaan. Iedere bal ingeleverd, er zit totaal geen rendement in zijn acties, zijn voorzetten zijn dramatisch en hij staat constant maar raar te dansen voor die bal. Dan denk ik van: wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Hij maakt het geen verdediger moeilijk." Borges scoorde in zijn laatste twee seizoenen voor Porto twee luttele doelpunten, wat ook aansluit bij het niveau dat de aanvaller tegen Braga haalde.

'Circusartiesten'

Kees Luijckx en El Ahmadi voegen wel toe dat het lastig is om je niveau te halen in een wedstrijd waarin praktisch het hele elftal nieuw is, maar dan nog mogen de drie aanvallers meer op de mat brengen. Vooral de buitenspelers hadden meer in dienst van het elftal mogen spelen, stelt Jansen nog, iets waar Sem Steijn ook naar leek te refereren. "Dat snap ik wel, want dat waren echt eigen BV'tjes. Die deden de gekste dingen, dat leken wel circusartiesten. Ze waren constant aan het kappen en het draaien, zonder ook maar op zoek te zijn naar een vervolg."