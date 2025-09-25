Portugese media opvallend mild voor Feyenoord, maar niet voor Timber

Feyenoord liet zich woensdag de kaas van het brood eten in Portugal: Braga was met 1-0 te sterk. Portugese media zijn vrij mild voor de Rotterdammers, maar niet voor . De Feyenoord-middenvelder krijgt een vier van A Bola.

Robin van Persie voerde voor het eerste Europa League-duel vele wisselingen in zijn basiselftal door, iets wat hem duur is te komen staan. Feyenoord kon geen vuist maken en creëerde amper kansen. In Portugal kijkt men iets minder verbaasd op van het optreden van de aanvallers Goncalo Borges, Casper Tengstedt en Gaoussou Diarra, maar zijn het meer de prestaties van Timber waarover gerept wordt.

Artikel gaat verder onder video

"Hij bepaalt normaal gesproken het tempo van de Nederlanders, maar hij was ondermaats en bleef een paar stappen onder zijn niveau. Hij maakte ook veel overtredingen, waardoor Feyenoord zich genoodzaakt voelde hem na rust in de kleedkamer achter te laten." De aanvoerder van de Rotterdamse ploeg van vorig jaar kreeg het laagste cijfer: een vier.

Gijs Smal en Borges waren volgens de Portugese krant de beste Feyenoorders. "Smal speelde sterk, was zeer actief en zorgde met zijn linkerbeen voor de eerste kans van de wedstrijd. Hij kreeg Feyenoord in beweging op de flank, zijn directe tegenstander volgde hem niet en een prachtige voorzet leidde bijna tot een doelpunt."

Tengstedt, vorig seizoen nog actief voor Benfica, was volgens A Bola een stuk minder en krijgt een vijf. "Dit kunnen we geen succesvolle terugkeer noemen. Hij kwam weinig aan de bal en als dit wel gebeurde, bereikte hij niet veel. Invaller Cyle Larin kreeg veel meer voor elkaar dan de basisspits."

Milde beoordelingen voor Feyenoord

Journal de Noticias is juist wat positiever over Feyenoord: 'Ondanks zeven wisselingen in de basisopstelling had de ploeg een overwicht, al lukte het niet om doelpunten te maken of gevaarlijke kansen te creëren." Het medium is vooral positief, omdat Braga drie punten wist te pakken tegen 'een ploeg uit de Champions League (uitgeschakeld door Fenerbahçe) en een kanshebber op de titel'.

Ook bij Record zijn ze minder negatief over Feyenoord dan de kranten in Nederland. "Na rust was Feyenoord opnieuw de betere ploeg. Toen het publiek al wanhopig en ontmoedigd werd, veranderde één briljante aanval van Braga alles." Invaller Fran Navarro tekende na 79 minuten voor de 1-0.