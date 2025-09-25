Kranten zien dramatisch Feyenoord-optreden: 'Erbarmelijk, slap, onsamenhangend...'

Feyenoord hoopte dit seizoen op Champions League-voetbal, maar kreeg de Europa League. In het eerste optreden in die competitie ging het echter direct pijnlijk onderuit: Braga was met 1-0 te sterk. De Nederlandse kranten zijn een dag later compleet verbaasd door de onzichtbaarheid van de ploeg van Robin van Persie.

De nog onervaren trainer wisselde een hoop spelers in zijn basisopstelling en moest daar uiteindelijk de prijs voor betalen. Aanvallers die nog amper minuten hadden gemaakt voor Feyenoord, zoals Casper Tengstedt en Goncalo Borges, konden allesbehalve overtuigen. Onder andere het onsamenhangende aanvalsspel zorgde voor een 'op het oog onnodige nederlaag', ziet ook Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. "Diarra had één flits die hij afsloot met een schot voorlangs. Borges gooide er zo’n beetje bij elke actie een overstap of schaarbeweging uit, maar het rendement van de buitenspeler die elf miljoen euro kostte bleef uit. Al had hij pech dat zijn 1-1 kort voor tijd werd geannuleerd wegens buitenspel. De Deense centrumspits Casper Tengstedt kwam helemaal niet in het stuk voor."

Over Malcolm Jeng is de journalist een stuk positiever. "De linkspoot deed het in het opvallend legde stadion in Braga niet onverdienstelijk in een ploeg waar alleen Timon Wellenreuther, Anel Ahmedhodzic, Sem Steijn en Quinten Timber vertrouwde gezichten uit de normale basiself waren."

Anderhalf uur gepruts

Waar de focus in het AD lag op het falende aanvalsspel van Feyenoord, trekt Willem Vissers van De Volkskrant het breder. Hij heeft het over een 'erbarmelijk niveau' en 'anderhalf uur gepruts'. "Met tal van wisselingen in het elftal, verzwakkingen meestal, was Feyenoord woensdag een onsamenhangende, matige, slappe ploeg met nauwelijks kansen, in een duel waarin de irritatie gaandeweg toenam en dat dus zelfs verloren ging, hoe onnodig ook."

En zo pakte Feyenoord, net als Ajax en PSV dat een week eerder deden, geen punten voor de coëfficientenranking. "De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League was saai, met ergerlijke elementen", baalt Vissers nog na. "De dure aankoop Goncalo Borges dribbelde maar wat voor de vuist weg, met zijn schijntrapjes. Spits Casper Tengstedt was een uur onzichtbaar, voordat de Canadees Cyle Larin hem afloste voor zijn debuut. Hij kopte op de paal, al stond hij net buitenspel. In de tegenaanval viel de fatale treffer."

Vissers twijfelt ook of het roulatiebeleid van Van Persie wel past bij het huidige Feyenoord. "Hij (Van Persie, red.) was dat gewend bij Arsenal en Manchester United, wat ook kon door de kwalitatieve diepte van de spelersgroepen. Dat is bij Feyenoord anders, hoewel de selectie breed is en behoorlijk, maar er zijn geen twintig topspelers beschikbaar."

Feyenoord 2

Ook De Telegraaf denkt dat Van Persie simpelweg te veel wissels doorvoerde in Portugal. "Basisspelers rust geven en behoeden voor de Portugese slagersmessen was belangrijker dan winnen in Braga. Vandaar de vele wissels. Het was aan het spelpeil te merken dat Ahmedhodzic, Steijn, Timber en Wellenreuther met zeven bankzitters in het veld stonden. Niet dat Braga het initiatief nam, laat staan dominant was. Nee, bij Feyenoord 2 ontbraken logischerwijs alle automatismen en ging veel mis.”

Vooral Borges en Tengstedt moeten er na afloop aan geloven. "Beiden bakten er evenzeer heel weinig van. Borges mocht dat zichzelf aanrekenen. Hij bleef maar lopen met de bal en pas in uitzichtloze positie zocht hij naar medespelers. Zijn bewijsdrang zat Borges dwars."

De analyse van Rijnmond is meer gefocust op de wens van de technische staf van Feyenoord om blessures te voorkomen. "Ik kan er geen andere verklaring voor vinden dat Feyenoord super voorzichtig is met spelers na vorig seizoen. Feyenoord is als de dood voor het B-woord."