Mediarel lijkt geboren: Robin van Persie roept Sem Steijn live op tv tot de orde

Robin van Persie
Foto: © Ziggo Sport
Demen Bülbül
24 september 2025, 23:39

Robin van Persie herkent zich niet in de felle woorden die zijn aanvoerder Sem Steijn gebruikte na de Europa League-nederlaag van Feyenoord bij Sporting Braga (1-0). Steijn schoot flink uit zijn slof en maakte enkele harde verwijten aan het adres van zijn ploeggenoten.

Steijn gaf na de nederlaag in Portugal openlijk af op zijn teamgenoten. “Dit was onnodig. Het was gewoon een hele slechte wedstrijd van ons. Te weinig energie, niet de kansen uitspelen die je krijgt en allemaal egoïstisch. Dan loop je tegen zo’n nederlaag aan. Iedereen gaat voor zichzelf. We moeten de ballen veel sneller inbrengen, de spitsen bedienen en mij bedienen, niet alleen maar de bal op goal willen schieten. We moeten het samen doen. Dat begint bij keihard werken, duelleren en elkaar momenten gunnen. Dat was er niet vandaag”, zei de middenvelder onder meer voor de camera van Ziggo Sport.

Van Persie wordt even later voor diezelfde camera geconfronteerd met de woorden van Steijn. Verslaggever Sam van Royen vraagt de trainer van Feyenoord of hij ‘ook egoïsme heeft geconstateerd’ bij zijn spelers. “Wat ik heb gezien, is dat de keren dat wij de loopacties maakten – en dat gebeurde niet genoeg – de bal niet kwam vanuit de tweede lijn, vanaf het middenveld”, geeft Van Persie in eerste instantie een diplomatiek antwoord.

Daarna reageert de oefenmeester alsnog op de woorden van Steijn en laat hij overduidelijk merken dat hij het niet eens is met zijn aanvoerder. “Ik denk dat Sems woordkeuze daarin niet heel handig is. Ik begrijp ook helemaal niet dat hij dat woord kiest, want het komt voort uit dat je een andere keuze maakt. Ik snap dat hij graag de bal wil hebben, maar dat heeft niets te maken met egoïsme. Dat heeft te maken met keuzes die we maken aan de bal.”

Volgens Van Persie had het ‘verticale spel van Feyenoord directer gekund’. “Ik vind dat wij nog meer loopacties hadden moeten maken, met onze buitenspelers, met Sem, met Quinten Timber in de eerste helft, met Luciano Valente.” Van Persie is kritisch op laatstgenoemde, die aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen kwam voor Quinten Timber maar niet gelukkig inviel. “Normaal gesproken is Luciano heel vast aan de bal. Dat was hij vandaag niet. En ik vond ook dat hij een aantal keer te laag uitkwam. Hij had wat meer in de pocket moeten spelen en vanuit daar moeten passen.”

In de studio van Ziggo Sport constateert analist Youri Mulder dat je ‘hier een onervaren coach en een onervaren aanvoerder ziet’. De oud-voetballer verwacht dat het interview van Steijn zeker een staartje zal krijgen. Mulder is ook van mening dat Van Persie anders had kunnen reageren. “Ook Van Persie moet eigenlijk niet zeggen: ja, dat is geen handige woordkeuze. Het is allemaal wel eerlijk en recht voor zijn raap. Houd dat even binnenskamers en zeg gewoon: ik heb dat niet gehoord. Houd het een beetje vlak. Dat is toch slimmer?” Collega-analist Khalid Boulahrouz is het daarmee eens: “De media duiken hierop. Dit had wel wat handiger kundiger.”

Arena
853 Reacties
44 Dagen lid
2.153 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De zoveelste keer gedoe rond de persoon van Persie: Timber, Hartman, te Kloese en nu Steijn. En dan hier van die figuren die maar vingertje wijzen hoe het bij Ajax gaat. Straks komt te Kloese het weer goedpraten. Koop es een enorme spiegel.

FCJel
527 Reacties
782 Dagen lid
4.730 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena hoezo ben jij nou weer zo gefrustreerd

Arena
853 Reacties
44 Dagen lid
2.153 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie ben jij?

FCJel
527 Reacties
782 Dagen lid
4.730 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena wat een rare reactie op een forum

Hahahahahaha en jullie dan
1.064 Reacties
816 Dagen lid
7.065 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FCJel waar zijn je mede supporters nou allemaal zo grootspraak vorige week hier na Ajax -inter maar nu nergens te bekennen hahahaha pot verwijt de ketel zullen we maar zeggen hahahaha

FCJel
527 Reacties
782 Dagen lid
4.730 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan Nog zo’n rare gefrustreerde reactie, wat heb ik daar nou mee weer te maken? Heb je samenzweringswaanbeelden ofzo?

ERIMIR
3.650 Reacties
444 Dagen lid
38.033 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De afdeling communicatie van Feyenoord moet hier flink aan de slag. Het verschil van inzicht en meningen tussen trainer en speler moet je niet gelijk na de wedstrijd voor de camera's uitvechten.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

