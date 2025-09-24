Live voetbal 2

Feyenoord-fans ontevreden: uitvak heeft dringende boodschap voor Robin van Persie

De meegereisde uitsupporters bij het duel tussen SC Braga en Feyenoord zijn hoogstwaarschijnlijk niet te spreken over het aanvalsspel van de Rotterdammers. Vincent Schildkamp, commentator van de wedstrijd namens Ziggo Sport, hoorde rond de zeventigste minuut de naam van Anis Hadj Moussa door het bezoekersvak scanderen.

Feyenoord trad woensdagavond met een ‘B-ploeg’ aan in de eerste wedstrijd van de competitiefase van de Europa League, uit bij Braga. Robin van Persie hield sterkhouders als Luciano Valente, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe en Hadj Moussa aanvankelijk op de bank. Daardoor bestond de aanval uit drie namen die nog nauwelijks minuten maakten in het eerste elftal: Gaoussou Diarra, Casper Tengstedt en Gonçalo Borges.

Dat drietal wist gedurende de hele wedstrijd amper voor gevaar te zorgen. Na een minuut of zeventig is de maat vol voor de meegereisde fans. “De Feyenoord-aanhang is al een tijdje de naam van Hadj Moussa aan het scanderen”, aldus Schildkamp tijdens zijn liveverslag. Vermoedelijk hoopten de supporters zo op een frisse impuls voor de aanval.

De aanvaller kwam uiteindelijk pas in minuut 81 in de ploeg, kort nadat Fran Navarro de thuisploeg op voorsprong had gezet.

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Beste mensen, dit is niet best. Eerst in de voorronde CL vernederd door Fenerbahce, nu weer vernederd en over de knie bij het nietige Braga. Van persie krijgt het niet op de rit en feijenoord moet oppassen dat ze niet het europese lachertje gaan worden als ze blijven verliezen. Ik wens ze veel wijsheid toe.

Hops
269 Reacties
1.094 Dagen lid
982 Likes
Hops
@descheids. En maar blijven janken. Maak je maar druk om jou top 2🤣🤣🤣

