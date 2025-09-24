Youri Mulder schrikt zich rot door ernstige melding in voorbeschouwing Braga - Feyenoord

Youri Mulder is zich woensdagavond rot geschrokken in de voorbeschouwing op SC Braga - Feyenoord. Maddy Janssen onderbrak een zin voor een ‘ernstige melding’ uit Enschede. Het ging hier om de zogenaamde vermissing van , die zich niet had uitgeschreven bij de gemeente. Mulder geeft aan dat hij dacht dat het serieus was en vreesde voor een tweede vuurwerkramp.

Feyenoord speelt woensdagavond op bezoek bij Braga, waar voormalig FC Twente-verdediger Lagerbielke in de basis staat. De Zweed was anderhalve week geleden nog groot in het nieuws, omdat de gemeente Enschede hem als ‘onvindbaar’ had verklaard. De verdediger was vergeten zijn woning op te zeggen, waardoor Lagerbielke verscheen op een lijst met uitgeschreven personen die de gemeente niet kan vinden.

In de voorbeschouwing van Braga - Feyenoord op Ziggo Sport onderbreekt Janssen ineens een zin over een wedstrijd die Robin van Persie in het verleden met Manchester United bij Braga speelde. “Ik krijg op mijn oor een ernstige melding vanuit de gemeente Enschede”, zegt de presentatrice nadat ze haar hand op haar oortje heeft gelegd. “Graag uw aandacht voor het volgende.” Vervolgens begint Janssen een serieus stukje over de vermissing van Lagerbielke. “Wat is dit nou?”, vraagt Wytse van der Goot zich af, terwijl hij zijn lach niet kan onderdrukken.

Terwijl Janssen haar praatje houdt, is te horen hoe Mulder aangeeft dat hij ‘echt schrok’. Als de presentatrice klaar is met haar grap, maakt Van der Goot aan haar duidelijk dat ze de analist echt heeft laten schrikken. “Gaat het, Youri?”, vraagt de presentator. “Ja, ik dacht aan een tweede vuurwerkramp”, geeft de oud-voetballer toe. Ook Khalid Boulahrouz lijkt even van slag te zijn door de grap.

