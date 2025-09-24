Feyenoord-fans ziedend op ‘Francesco’ van Persie: ‘Minachting, disrespectvol!’

De supporters van Feyenoord zijn niet te spreken over de opstelling van Robin van Persie in het uitduel met SC Braga. De oefenmeester voerde liefst zeven wijzigingen door. Fans van de Rotterdammers spreken van ‘disrespect’ en ‘minachting’. Ook wordt de trainer vergeleken met Francesco Farioli, die vorig seizoen met Ajax in een Europese wedstrijd voor een B-opstelling koos.

Feyenoord begint woensdagavond aan de Europa League-campagne met een uitwedstrijd tegen Braga. Voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Gonçalo Borges en Casper Tengstedt in de basis zouden beginnen. Dat zijn slechts twee van de wijzigingen die Van Persie doorvoerde. Ook Bart Nieuwkoop, Malcolm Jeng, Gijs Smal, Oussama Targhalline en Gaoussou Diarra zijn nieuw in de basis ten opzichte van afgelopen weekend.

Artikel gaat verder onder video

Op social media uitten de fans van Feyenoord hun onvrede over de opstelling van Van Persie. “Minachting naar je achterban en vooral naar iedereen die de moeite neemt om deze trip te maken”, schrijft een gebruiker op X. “Wat een egoïst, probeert weer speciaal en gaaf te zijn met zo’n krankzinnige opstelling”, schrijft een ander. Een derde gebruiker spreekt van ‘disrespect’ aan alle Feyenoorders in Portugal en thuis voor de tv.

Van Persie wordt online ook vergeleken met Farioli, die vorig seizoen bij Ajax veel rouleerde en op bezoek bij Eintracht Frankfurt een B-elftal het veld in stuurde. Dat kostte de Amsterdammers de kop. “Vorig jaar maakten we Farioli hiervoor belachelijk”, reageert een Feyenoord-fan. “Francesco van Persie”, trekt een ander de vergelijking met de huidige trainer van Ajax.