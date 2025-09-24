Live voetbal 3

Feyenoord-fans ziedend op ‘Francesco’ van Persie: ‘Minachting, disrespectvol!’

Robin van Persie Feyenoord
Niels Hassfeld
24 september 2025, 20:19

De supporters van Feyenoord zijn niet te spreken over de opstelling van Robin van Persie in het uitduel met SC Braga. De oefenmeester voerde liefst zeven wijzigingen door. Fans van de Rotterdammers spreken van ‘disrespect’ en ‘minachting’. Ook wordt de trainer vergeleken met Francesco Farioli, die vorig seizoen met Ajax in een Europese wedstrijd voor een B-opstelling koos.

Feyenoord begint woensdagavond aan de Europa League-campagne met een uitwedstrijd tegen Braga. Voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Gonçalo Borges en Casper Tengstedt in de basis zouden beginnen. Dat zijn slechts twee van de wijzigingen die Van Persie doorvoerde. Ook Bart Nieuwkoop, Malcolm Jeng, Gijs Smal, Oussama Targhalline en Gaoussou Diarra zijn nieuw in de basis ten opzichte van afgelopen weekend.

Op social media uitten de fans van Feyenoord hun onvrede over de opstelling van Van Persie. “Minachting naar je achterban en vooral naar iedereen die de moeite neemt om deze trip te maken”, schrijft een gebruiker op X. “Wat een egoïst, probeert weer speciaal en gaaf te zijn met zo’n krankzinnige opstelling”, schrijft een ander. Een derde gebruiker spreekt van ‘disrespect’ aan alle Feyenoorders in Portugal en thuis voor de tv.

Van Persie wordt online ook vergeleken met Farioli, die vorig seizoen bij Ajax veel rouleerde en op bezoek bij Eintracht Frankfurt een B-elftal het veld in stuurde. Dat kostte de Amsterdammers de kop. “Vorig jaar maakten we Farioli hiervoor belachelijk”, reageert een Feyenoord-fan. “Francesco van Persie”, trekt een ander de vergelijking met de huidige trainer van Ajax.

descheids
119 Reacties
6 Dagen lid
208 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Massale kritiek van de feijenoord supporters. Dit gaat natuurlijk niet goedkomen. Te kloese accepteert dit niet. Kritische supporters kunnen verwachten dat ze niet meer in het stadion welkom zijn en hun seizoenskaarten geblokkeerd worden. Gewoon in dezelfde geest als bij Mario Been, Quiten Timber, Q en vele anderen.

Hops
262 Reacties
1.094 Dagen lid
982 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Voetbalhoofdstad. Je blijft maar lekker janken. Je hebt nergens verstand van

boyke
1.014 Reacties
900 Dagen lid
5.868 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Voetbalhoofdstad het vriendje van FCIUpdate die alles maar mag blijven zeggen komt weer eens uit zijn wiigje met een kleutertekst

12deman
445 Reacties
87 Dagen lid
344 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden Tja rouleren heet zo iets, en wie wint heeft gelijk.

Arena
845 Reacties
44 Dagen lid
2.136 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat lees ik nu hahahahahaha! Wat een humor vind ik dit!

