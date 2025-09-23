Te Kloese spreekt verhaal Been met klem tegen

Dennis te Kloese spreekt tegen dat Mario Been niet mee mag naar uitwedstrijden van Feyenoord omdat hij als analist te kritisch zou zijn geweest. Volgens de directeur van de Rotterdammers is Been nog altijd welkom, maar kiest Feyenoord per uitwedstrijd welke oud-spelers en -trainers mee mogen.

Been liet zich dinsdag in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International kritisch uit over Feyenoord. De oud-speler en -trainer van de club stelt namelijk dat hij niet meer welkom is bij Europese uitwedstrijden van de Rotterdammers, wat aan zijn rol als analist bij ESPN zou liggen. “Ik mag niet meer mee van meneer Te Kloese. Ik ben te kritisch geweest geloof ik. Ik ben op mijn vingers getikt. Die reden kreeg ik. Ik was te kritisch geweest waardoor ik niet meer mee mag”, legde Been uit.

In gesprek met Voetbal International heeft Te Kloese gereageerd op de bewering van Been. “Ik vind het jammer uit de media te moeten vernemen dat Mario Been het niet meereizen met de Business Club als een zogenaamde opdracht van mij persoonlijk of als een opdracht van hogerop benoemt”, stelt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord. Hij benadrukt dat Been zijn werk als analist gewoon mag doen van de club.

“Het feit dat hij zich in zijn rol als analist uitlaat over Feyenoord, over mij, of over genomen beslissingen, is zijn goed recht en wordt volledig gerespecteerd”, vervolgt Te Kloese. “Dat recht heeft.” De bestuurder geeft aan dat Feyenoord aan de andere kant het recht heeft om voormalig spelers en trainers die een plek in de clubhistorie hebben in afwisselende selectie mee te nemen naar Europese uitwedstrijden. “We kiezen per reis wie er mee gaat. Deze keer zijn dat André Bahia en Ben Wijnstekers”, besluit hij.